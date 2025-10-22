Después de tres meses en baja, la economía argentina repuntó en agosto: los datos del INDEC

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en agosto un crecimiento del 2,4% interanual y un incremento del 0,3% respecto de julio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este resultado, la economía argentina retoma el terreno positivo estadísticamente después de tres meses consecutivos de contracción, cuando había registrado bajas del 0,2% en mayo, 0,6% en junio y 0,1% en julio.

Marco Lavagna, titular del INDEC. Foto: NA.

Subió la actividad económica: qué sectores se destacaron y cuáles retrocedieron

Entre los sectores más dinámicos, se destacó la intermediación financiera, con una suba interanual del 26,5%, mientras que la industria manufacturera fue la que más retrocedió, con una caída del 5,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.