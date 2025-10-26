ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

El organismo previsional definió las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones del próximo mes. Habrá ajustes por los feriados y se mantendrán el bono y los complementos sociales.

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: aumento del 2,1% y bono de $70.000 para jubilados. Foto: ANSES

A una semana del inicio de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma oficial de pagos para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. El organismo informó que el calendario tendrá modificaciones excepcionales debido a los feriados nacionales del viernes 21 (feriado puente turístico) y del lunes 24 de noviembre, que adelantarán o agruparán algunos pagos.

Además, ANSES aplicará un incremento del 2,1% en los haberes, cifra que se toma como referencia del último índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El aumento alcanza tanto a jubilaciones como a pensiones y asignaciones familiares.

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: aumento del 2,1% y bono de $70.000 para jubilados. Foto: NA.

En paralelo, se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, una medida que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. También seguirán vigentes los complementos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Según la Resolución 1091/2024, el calendario de pagos comenzará el 10 de noviembre con los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los beneficiarios de la AUH, quienes serán los primeros en cobrar. A continuación, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima, seguidos por aquellos que superan ese monto.

Cronograma de pagos ANSES para noviembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: aumento del 2,1% y bono de $70.000 para jubilados. Foto: X @ansesgob

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre.

AUH y SUAF

DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: aumento del 2,1% y bono de $70.000 para jubilados. Foto: ANSES.

El organismo que conduce la directora ejecutiva de ANSES reiteró que los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas de cobro, así como verificar los montos actualizados, a través de la web oficial www.anses.gob.ar o mediante la aplicación móvil Mi ANSES, disponible las 24 horas.

En total, más de siete millones de jubilados y pensionados percibirán sus haberes en el mes de noviembre, en un esquema que combina aumentos automáticos, refuerzos y políticas de contención social.