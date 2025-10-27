Atención madres: de cuánto es el monto de la Asignación Universal por Hijo de ANSES con aumento y qué otros programas pueden cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un alza en la AUH del 2,1%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Aquellas madres beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán una gran noticia en noviembre de 2025, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,1%.

Este ajuste, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, se suma a otros programas de apoyo, como el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está dirigida a familias con hijos menores de 18 años que se encuentren en situaciones de desempleo, informalidad laboral o bajos ingresos. Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

Para el padre, madre o tutor a cargo:

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país (los extranjeros deben acreditar un mínimo de 2 años de residencia).

Ser desocupado, trabajador no registrado, empleado doméstico o monotributista social.

Para el hijo:

Tener menos de 18 años (no hay límite de edad en casos de discapacidad).

Ser soltero.

Cumplir con controles sanitarios y vacunación hasta los 4 años.

Acreditar asistencia escolar desde los 5 hasta los 18 años.

Cabe señalar que el 80% del monto se abona de forma mensual, mientras que el 20% restante se liquida al presentar la Libreta AUH, que sirve para certificar el cumplimiento de los requisitos.

Cuánto cobro de AUH de ANSES en noviembre 2025

Para noviembre, el aumento del 2,1% en la AUH elevó los montos a los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $119.713,23 por menor (el 80% mensual equivale a $95.770,58; el 20% restante se cobra con la Libreta AUH).

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $389.808,61 (se abona al 100%).

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos) : $59.862,25.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.

ANSES. Foto: NA

Cuáles son los extras que pueden cobrar los beneficiarios de la AUH

Además de la AUH, las madres beneficiarias pueden acceder a otros programas como:

Tarjeta Alimentar

Este beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y está destinado a la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos para noviembre son:

Un hijo: $52.250.

Dos hijos: $81.936.

Tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche

Con un aumento del 2,08%, el monto en noviembre 2025 es de $45.142. Este programa está dirigido a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde los 3 meses de gestación y a madres con hijos de hasta 3 años que reciben la AUH.