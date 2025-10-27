Luego de las elecciones 2025 y el triunfo de La Libertad Avanza: qué pasará con el dólar este lunes 27 de octubre

A la espera de la apertura de los mercados, se puede conocer una cotización del dólar en tiempo real. Qué dijo el ministro de Economía, en la nota.

Billete de 100 dólares. Foto: REUTERS

Tras los primeros resultados oficiales de las elecciones 2025, con un triunfo de La Libertad Avanza, un índice del dólar muestra una importante baja. Esto da un adelanto de lo que puede ocurrir este lunes 27 de octubre en los mercados.

El dato que se puede tomar antes de la apertura de los mercados es el del dólar cripto, la única cotización que no se detiene ni sábados ni domingos, por lo que sirve como “termómetro” en tiempo real de la situación económica.

Dólares. Foto: via REUTERS

A cuánto está el dólar cripto tras las elecciones 2025

Esta cotización opera durante todos los días del año, y se ubica luego de los datos oficiales, con una victoria contundente de La Libertad Avanza por debajo de los $1.450.

El viernes 24 de octubre, el valor del dólar mayorista cerró en $1.492 y minorista $1.515.

Un descenso en su valor podría significar una buena mirada por parte de los mercados sobre la victoria de La Libertad Avanza a escala nacional.

Dólares. Foto: Reuters

Qué dijo Caputo sobre el valor del dólar el lunes 27 de octubre

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, indicó luego de votar que esperaba un lunes “con el dólar dentro de las bandas, siempre puede estar más arriba. Siempre dentro de lo que son las bandas, donde esté, es donde el mercado diga”.

“Se va a mantener ahí porque el esquema de bandas sigue. Entonces, se puede mantener más abajo. Yo no puedo decir si es$1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas", había advertido el funcionario.

Luis Caputo. Foto: REUTERS

La previsión de Morgan Stanley sobre el precio del dólar el lunes 27 de octubre

La financiera estadounidense llamada Morgan Stanley publicó un informe que mostró distintos escenarios antes de las elecciones 2025, entre los que aparecía la victoria del oficialismo.

El análisis realizado trabajó sobre en el tipo de cambio oficial. En caso de una victoria, que finalmente ocurrió, apuntaba que estaría alrededor de los $1.700, con una expectativa de crecimiento en la economía del 2,5% en el próximo año.

De todos modos, resta conocer los valores que aparecerán una vez que se abran los mercados.