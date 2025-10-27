Quién ganó las elecciones legislativas 2025: los resultados, provincia por provincia
La participación en los comicios legislativos fue del 68,7%. Qué cargos se divide cada provincia.
Con 90,88% de las mesas escrutadas, las elecciones legislativas 2025 tuvieron como ganador a La Libertad Avanza a nivel país con un 40,84% en la votación, seguido de Fuerza Patria con 24,50%, seguido por Provincias Unidas (5,1%) y el Frente de Izquierda (3,7%).
Provincia por provincia, quién ganó en las elecciones legislativas 2025
Diputados Nacionales
- Ciudad de Buenos Aires: La Libertad Avanza
- Buenos Aires: La Libertad Avanza
- Córdoba: La Libertad Avanza
- Tucumán: Frente Tucumán Primero
- Jujuy: La Libertad Avanza
- Salta: La Libertad Avanza
- Santa Fe: La Libertad Avanza
- Entre Ríos: La Libertad Avanza
- Catamarca: Fuerza Patria
- La Rioja: La Libertad Avanza
- San Juan: Fuerza San Juan
- San Luis: La Libertad Avanza
- Mendoza: La Libertad Avanza
- Neuquén: La Libertad Avanza
- Río Negro: La Libertad Avanza
- Chubut: La Libertad Avanza
- Santa Cruz: Fuerza Santacruceña
- Tierra del Fuego: La Libertad Avanza
- Formosa: Frente de La Victoria
- Chaco: La Libertad Avanza
- Misiones: La Libertad Avanza
- Corrientes: Vamos Corrientes
- La Pampa: Frente Defendemos La Pampa
- Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago
Senadores Nacionales
- Ciudad de Buenos Aires: La Libertad Avanza
- Entre Ríos: La Libertad Avanza
- Chaco: La Libertad Avanza
- Salta: La Libertad Avanza
- Neuquén: La Libertad Avanza
- Tierra del Fuego: La Libertad Avanza
- Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago
- Río Negro: Fuerza Patria
Cuántos diputados y senadores se votaron en cada provincia
- Jujuy: 3 diputados nacionales
- Salta: 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales
- Tucumán: 4 diputados
- Catamarca: 3 diputados
- La Rioja: 2 diputados
- San Juan: 3 diputados
- San Luis: 3 diputados
- Mendoza: 5 diputados
- Neuquén: 3 diputados y 3 senadores
- Río Negro: 2 diputados y 3 senadores
- Chubut: 2 diputados
- Santa Cruz: 3 diputados
- Tierra del Fuego: 2 diputados y 3 senadores
- Formosa: 2 diputados
- Chaco: 4 diputados y 3 senadores
- Misiones: 3 diputados
- Corrientes: 3 diputados
- Santa Fe: 9 diputados
- Entre Ríos: 5 diputados y 3 senadores
- Córdoba: 9 diputados
- Capital Federal: 13 y 3
- Buenos Aires: 35 diputados
- La Pampa: 3 diputados.