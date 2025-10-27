Quién ganó las elecciones legislativas 2025: los resultados, provincia por provincia

La participación en los comicios legislativos fue del 68,7%. Qué cargos se divide cada provincia.
lunes, 27 de octubre de 2025, 24:32
Elecciones legislativas 2025
Con 90,88% de las mesas escrutadas, las elecciones legislativas 2025 tuvieron como ganador a La Libertad Avanza a nivel país con un 40,84% en la votación, seguido de Fuerza Patria con 24,50%, seguido por Provincias Unidas (5,1%) y el Frente de Izquierda (3,7%).

Provincia por provincia, quién ganó en las elecciones legislativas 2025

Diputados Nacionales

  • Ciudad de Buenos Aires: La Libertad Avanza
  • Buenos Aires: La Libertad Avanza
  • Córdoba: La Libertad Avanza
  • Tucumán: Frente Tucumán Primero
  • Jujuy: La Libertad Avanza
  • Salta: La Libertad Avanza
  • Santa Fe: La Libertad Avanza
  • Entre Ríos: La Libertad Avanza
  • Catamarca: Fuerza Patria
  • La Rioja: La Libertad Avanza
  • San Juan: Fuerza San Juan
  • San Luis: La Libertad Avanza
  • Mendoza: La Libertad Avanza
  • Neuquén: La Libertad Avanza
  • Río Negro: La Libertad Avanza
  • Chubut: La Libertad Avanza
  • Santa Cruz: Fuerza Santacruceña
  • Tierra del Fuego: La Libertad Avanza
  • Formosa: Frente de La Victoria
  • Chaco: La Libertad Avanza
  • Misiones: La Libertad Avanza
  • Corrientes: Vamos Corrientes
  • La Pampa: Frente Defendemos La Pampa
  • Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago
Senadores Nacionales

  • Ciudad de Buenos Aires: La Libertad Avanza
  • Entre Ríos: La Libertad Avanza
  • Chaco: La Libertad Avanza
  • Salta: La Libertad Avanza
  • Neuquén: La Libertad Avanza
  • Tierra del Fuego: La Libertad Avanza
  • Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago
  • Río Negro: Fuerza Patria
Cuántos diputados y senadores se votaron en cada provincia

  • Jujuy: 3 diputados nacionales
  • Salta: 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales
  • Tucumán: 4 diputados
  • Catamarca: 3 diputados
  • La Rioja: 2 diputados
  • San Juan: 3 diputados
  • San Luis: 3 diputados
  • Mendoza: 5 diputados
  • Neuquén: 3 diputados y 3 senadores
  • Río Negro: 2 diputados y 3 senadores
  • Chubut: 2 diputados
  • Santa Cruz: 3 diputados
  • Tierra del Fuego: 2 diputados y 3 senadores
  • Formosa: 2 diputados
  • Chaco: 4 diputados y 3 senadores
  • Misiones: 3 diputados
  • Corrientes: 3 diputados
  • Santa Fe: 9 diputados
  • Entre Ríos: 5 diputados y 3 senadores
  • Córdoba: 9 diputados
  • Capital Federal: 13 y 3
  • Buenos Aires: 35 diputados
  • La Pampa: 3 diputados.