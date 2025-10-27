Quién ganó las elecciones legislativas 2025: los resultados, provincia por provincia

La participación en los comicios legislativos fue del 68,7%. Qué cargos se divide cada provincia.

Con 90,88% de las mesas escrutadas, las elecciones legislativas 2025 tuvieron como ganador a La Libertad Avanza a nivel país con un 40,84% en la votación, seguido de Fuerza Patria con 24,50%, seguido por Provincias Unidas (5,1%) y el Frente de Izquierda (3,7%).

Provincia por provincia, quién ganó en las elecciones legislativas 2025

Diputados Nacionales

Ciudad de Buenos Aires : La Libertad Avanza

Buenos Aires : La Libertad Avanza

Córdoba : La Libertad Avanza

Tucumán : Frente Tucumán Primero

Jujuy : La Libertad Avanza

Salta : La Libertad Avanza

Santa Fe : La Libertad Avanza

Entre Ríos : La Libertad Avanza

Catamarca : Fuerza Patria

La Rioja : La Libertad Avanza

San Juan : Fuerza San Juan

San Luis : La Libertad Avanza

Mendoza : La Libertad Avanza

Neuquén : La Libertad Avanza

Río Negro : La Libertad Avanza

Chubut : La Libertad Avanza

Santa Cruz : Fuerza Santacruceña

Tierra del Fuego : La Libertad Avanza

Formosa : Frente de La Victoria

Chaco : La Libertad Avanza

Misiones : La Libertad Avanza

Corrientes : Vamos Corrientes

La Pampa : Frente Defendemos La Pampa

Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago

Senadores Nacionales

Ciudad de Buenos Aires : La Libertad Avanza

Entre Ríos : La Libertad Avanza

Chaco : La Libertad Avanza

Salta : La Libertad Avanza

Neuquén : La Libertad Avanza

Tierra del Fuego : La Libertad Avanza

Santiago del Estero : Frente Cívico por Santiago

Río Negro: Fuerza Patria

