Jubilados ANSES: cuánto cobrarían de aguinaldo en diciembre 2025

El monto se estima debido a los dos aumentos previstos antes de que termine el año. Los detalles.

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

En el mes de diciembre de 2025, los jubilados percibirán el Sueldo Anual Complementario que se suma al haber mensual y al bono vigente. A falta de pocas semanas para conocer el monto exacto, empiezan las especulaciones y cálculos acerca de cuánto será el monto total del aguinaldo, teniendo en cuenta los aumentos previstos para noviembre y diciembre.

El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre, de acuerdo al cálculo de ANSES, sin tener en cuenta el bono extraordinario que no forma parte del haber previsional, sino que se paga separado y en concepto de “no remunerativo”.

El aguinaldo deberá percibirse antes del 18 de diciembre. Foto: X @ansesgob

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre 2025

Para calcular el aguinaldo de jubilados de diciembre, se deberán tomar los haberes de noviembre como base para el cálculo con un punto a tener en cuenta: en el anteúltimo mes del año, habrá un incremento del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC.

Jubilación mínima : $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70.

Jubilación máxima : $2.241.129,34.

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88.

Aguinaldo de jubilados: cuánto cobrarían en diciembre 2025

Tomando como referencia los montos de noviembre 2025, sin incluir el aumento previsto para diciembre, se puede estimar de cuánto será el aguinaldo para jubilados.