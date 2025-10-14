Tras el dato de la inflación, jubilados, pensionados y AUH de ANSES tendrán aumento del 2,1% en noviembre: cuánto cobrarán

Luego de que el INDEC difundiera el IPC de septiembre, el incremento de los haberes para muchos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

Teniendo en cuenta que los precios al consumidor (IPC) aumentaron 2,1% en septiembre de 2025 respecto de agosto y acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán en línea con el dato de inflación difundido por el INDEC.

El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Jubilados en Argentina. Foto: NA

De este modo, el haber mínimo será de $333.150,65 el undécimo mes del año, además del bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Si se suma ese refuerzo, la jubilación pasaría a $403.150,65.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), en noviembre subirán a $119.713,83.

Cuánto cobrarán en noviembre los jubilados y pensionados de ANSES

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en noviembre de la siguiente manera, sin contar el bono:

La jubilación mínima : $333.150,65 ;

La jubilación máxima : $2.241.788,48 ;

La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $266.520,51 ;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $233.251,24 ;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $152.401,22.

Aumento del 2,1% en asignaciones de ANSES

La AUH y otras asignaciones quedarían desde noviembre de la siguiente manera, dada la inflación de 2,1% en septiembre que reportó el INDEC.