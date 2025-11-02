Complemento Leche de ANSES para AUH: cuándo cobro en noviembre 2025

Este beneficio se cobra automáticamente y no requiere de trámites, gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

ANSES confirmó el cronograma de pagos del Complemento Leche en noviembre 2025. Este beneficio es parte del Plan de los Mil Días y está destinado a familias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.

Además, el monto para noviembre del Complemento Leche es de $45.142 por menor, luego de la aplicación del ajuste por movilidad del 2,08%. Si bien el aumento ya fue confirmado con la información del Índice de Precios al Consumidor, ANSES todavía no brindó información oficial sobre el nuevo importe.

Este subsidio es compatible con la Tarjeta Alimentar, que sigue vigente con los siguientes montos: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

Calendario de pago para titulares de AUH y Asignación por Embarazo

10 de noviembre: DNI terminados en 0.

11 de noviembre: DNI terminados en 1.

12 de noviembre: DNI terminados en 2.

13 de noviembre: DNI terminados en 3.

14 de noviembre: DNI terminados en 4.

17 de noviembre: DNI terminados en 5.

18 de noviembre: DNI terminados en 6.

19 de noviembre: DNI terminados en 7.

20 de noviembre: DNI terminados en 8.

25 de noviembre: DNI terminados en 9.

ANSES inicia los pagos de noviembre 2025: a quiénes les corresponde cobrar entre el 3 y el 7 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a la primera semana de noviembre 2025. Entre el lunes 3 y el viernes 7, el organismo previsional iniciará los primeros depósitos del mes y continuará con los pagos pendientes del período anterior, en cumplimiento del cronograma oficial.

Durante estos días, se realizarán los desembolsos correspondientes al Programa de Desempleo Plan 2, destinados a trabajadores que perdieron su empleo formal y que perciben la prestación por el mes de octubre. En este caso, el beneficio se acredita para todas las terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) y los pagos se extenderán hasta el 10 de noviembre, según lo dispuesto por el organismo.

Bono de ANSES. Foto: archivo A24

Al mismo tiempo, ANSES continuará con la acreditación de las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento, también correspondientes al mes anterior. En esta categoría, los pagos se encuentran divididos en dos períodos:

La primera quincena , cuyos depósitos comenzaron el 9 de octubre y continuarán hasta el 10 de noviembre.

La segunda quincena, que inició el 20 de octubre y finalizará en la misma fecha límite.

Asimismo, los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas seguirán recibiendo sus haberes en el mismo plazo, ya que el calendario vigente abarca desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.