Atentos jubilados y pensionados: uno por uno, los descuentos en supermercados para noviembre 2025

El programa ofrece descuentos del 10% y hasta el 20% en supermercados, farmacias, indumentaria, electrodomésticos y otros rubros.

Descuentos apra jubilados Foto: REUTERS

Atentos jubilados y pensionados porque los descuentos en supermercados continúan vigentes, formando parte del programa Beneficios ANSeS.

Esto es para quienes cobran jubilaciones, pensiones o asignaciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y busca facilitar el ahorro en compras cotidianas. El programa ofrece descuentos del 10% y hasta el 20% en supermercados, farmacias, indumentaria, electrodomésticos y otros rubros, pagando con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se acreditan los haberes.

¿Qué se necesita para acceder a los descuentos?

No se necesita inscripción previa ni trámites adicionales, el descuento se aplica de forma automática al momento del pago y figura en el ticket o se reintegra en los días siguientes.

Quienes cobren sus haberes en bancos asociados —como el Banco Nación, Provincia o Galicia— pueden obtener reintegros extra que se suman a las promociones de los supermercados.

Se actualizan todos los meses y son acumulables con otras promociones vigentes, lo que permite a los jubilados y pensionados mantener un margen de ahorro significativo sobre los gastos básicos de cada hogar.

Inflación en supermercados. Foto: NA.

Uno por uno los descuentos

Coto

El beneficio es del 10% en todos los rubros, aplicable al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión. En algunas sucursales, quienes presenten su DNI obtienen un beneficio diferencial del 15%.

La promoción se mantiene activa durante todo el mes y puede combinarse con otros descuentos bancarios.

Carrefour

Ofrece un descuento del 10% en todos sus formatos, tanto en compras presenciales como en su tienda online con retiro en sucursal. El reintegro es automático y no requiere inscripción previa.

El beneficio está disponible para todos los jubilados y pensionados que cobren por ANSES y abonen con tarjeta de débito. En compras superiores, el impacto del descuento puede representar un ahorro considerable en productos de consumo básico.

Jumbo, Disco y Vea

Mantienen descuentos del 10% en compras generales y hasta 20% en artículos de perfumería y limpieza. Se aplican al abonar con la tarjeta de débito ANSeS, sin necesidad de presentar cupones o hacer gestiones previas.

En varias provincias, Vea y Disco incorporan además precios fijos en alimentos esenciales, lo que complementa el ahorro de los jubilados y pensionados.

Día

Con un 10% de descuento en todas las tiendas del país. El beneficio se activa al momento de pagar con tarjeta de débito, y en algunos locales se combina con las promociones del programa interno “Día Ahorro”, que ofrece rebajas adicionales en productos seleccionados.

Chango Más

Participa del programa con un descuento base del 10%, válido en todas las sucursales y en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes.

La cadena también incluye sus productos dentro del esquema de precios controlados, permitiendo que los jubilados y pensionados accedan a una canasta básica más económica.

Supermercado. Foto: Unsplash.

Bancos adheridos