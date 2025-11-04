Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos este jueves 6 de noviembre

Las entidades no abrirán por motivo de la celebración del Día del Trabajador Bancario, mientras que tampoco operarán las cámaras compensadoras. Conocé todos los detalles.

Banco Nación. Foto: NA.

Las sucursales de todos los bancos de Argentina no abrirán este jueves 6 de noviembre para atención al público, por motivo de la celebración del Día del Trabajador Bancario.

Las cámaras compensadoras que actúan en la liquidación y compensación tampoco operarán. Por ende, las operaciones que tengan vencimiento el jueves se liquidarán el viernes 7 de noviembre.

Sin embargo, este jueves estarán habilitados los medios electrónicos como cajeros automáticos y home banking, además de sistemas digitales como: billeteras, pagos con transferencia y tarjetas de crédito o débito.

Cajero automático. Foto: Unsplash

¿Qué medios digitales operarán con normalidad el jueves 6 noviembre?

- Aplicaciones: las apps oficiales de celular que tiene cada banco contienen las mismas funciones (o muy similares) que el home banking.

- Billeteras electrónicas: a través de las billeteras digitales pueden hacerse transferencias, compras en comercios, pagos y recargas.

- Cajeros automáticos: operan las 24 horas. Sin embargo, se recomienda no esperar a último momento para extraer efectivo ya que estarán con una demanda alta.

- Extra Cash: es la opción de retirar efectivo al abonar con tarjetas de débito Visa que ofrecen diversos comercios, cuyas sumas tienen un tope diario.

- Home banking: está disponible las 24 horas y permite hacer transferencias, pagos, inversiones, consultas, préstamos y más.

Banco Nación Argentina

Feriado bancario: qué días no habrá bancos en noviembre

Además del feriado del 6 de noviembre, el Banco Central informó que los bancos estarán cerrados durante cuatro días seguidos por el fin de semana largo que va del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

El viernes 21 no habrá atención porque es un día no laborable con fines turísticos. El lunes 24 tampoco abrirán las sucursales ya que se celebra el Día de la Soberanía Nacional.