Importante cambio en los cajeros automáticos: cuánto se podrá extraer de efectivo en noviembre
La disponibilidad de dinero en efectivo sigue siendo clave para gran parte de la población, por lo que los cajeros automáticos continúan desempeñando un papel central en el sistema bancario argentino. Luego de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre y del inicio de un nuevo mes, muchos clientes se preguntan si cambian los límites de extracción.
Más allá del uso creciente de billeteras virtuales y transferencias digitales, la posibilidad de disponer de dinero en efectivo las 24 horas, los siete días de la semana, los convierte en una herramienta esencial. De cara al mes XI del 2025, los principales bancos del país anunciaron los límites actualizados de extracción diaria.
Extracciones: el monto máximo permitido en cada banco en octubre
Los montos de extracción por día quedaron determinados de la siguiente manera:
- Banco Nación: tope de $ 150.000 por día, puede extenderse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking
- Banco Provincia: máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias
- Banco Ciudad: límite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000
- Banco Galicia: extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios
- Banco ICBC: tope diario de $ 550.000
- Banco BBVA: límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente
- Banco Macro: su límite se mantiene en $ 400.000
- Banco Santander: retiros de hasta $ 1 millón por día, según cada perfil de cliente
Pero además de los topes, la atención está puesta en las nuevas tecnologías que comienzan a llegar al país. Una de las principales innovaciones es la extracción sin tarjeta física mediante NFC (Near Field Communication).
Este sistema, ya implementado en bancos internacionales, permite retirar efectivo acercando el celular al cajero y validando la operación con un PIN. La novedad es compatible con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay, lo que suma practicidad y seguridad al no depender de la tarjeta plástica.
Otros avances incluyen el uso de reconocimiento biométrico, que permitirá validar transacciones con huella digital o reconocimiento facial, iniciar operaciones desde la app del banco para luego completarlas en el cajero, y la incorporación de asistentes digitales que guiarán al usuario paso a paso en cada operación.
Qué pasa el jueves 6 de noviembre
Los bancos de toda la Argentina permanecerán cerrados este jueves 6 de noviembre de 2025 debido a la celebración del Día del Bancario, jornada que cuenta como feriado para el sector financiero.
Los clientes podrán operar a través de los canales digitales, tales como homebanking/aplicaciones móviles de cada entidad, así como también cajeros automáticos y terminales de autoservicio.
A través de estos medios, se podrán llevar a cabo:
- Pagos y transferencias.
- Consultas de saldo y movimientos.
- Gestión de inversiones o plazos fijos.
Quienes necesiten dinero en efectivo, también podrán retirarlo en supermercados, farmacias y comercios adheridos al sistema de “extracción en comercios”.