El drástico cambio de los cajeros automáticos: así se retirará efectivo a partir de ahora

Una entidad bancaria desarrolló más modificaciones para aplicar sobre los tradicionales cajeros automáticos que apuntan a brindar mayores herramientas en las operaciones.

Cajero automático. Foto: Freepik.

El banco de Estados Unidos, Chase Bank, anunció que comenzarán a implementar nuevas tecnologías en los cajeros automáticos y ya no se necesitará usar una tarjeta física para retirar el dinero.

La medida de implementar nuevas tecnologías para los cajeros automáticos está enmarcada en un proceso de mayor digitalización para priorizar la rapidez y seguridad de los titulares de las cuentas.

Sucursal de Chase Bank. Foto: Reuters.

El nuevo sistema les permitirá a los clientes retirar el dinero en efectivo de una forma totalmente digital a través del uso de la tecnología NFC de los lectores de los celulares o en Apple Pay o Google Pay.

Al momento de sacar efectivo, el usuario solamente tendrá que acercar el smartphone al lector NFC del cajero automático y se conectará automáticamente con los datos bancarios del titular.

Los cajeros automáticos tendrán una nueva digitalización.

Asimismo, con las tarjetas vinculadas en Apple Pay o Google Pay, se gestionará el retiro de los billetes y la operación se finalizará, en ambos casos, con un PIN de seguridad.

Los nuevos cajeros automáticos aún están en etapa de pleno desarrollo y, si bien su desembarco será próximo, desde Chase Bank todavía no precisaron información sobre la fecha de su lanzamiento.

Las nuevas herramientas que tendrán los cajeros automáticos de Chase Bank

Los cajeros automáticos sumarán nuevas funciones tecnológicas. Foto: Freepik.

Asistencia virtual

Al momento de hacer una operación de cualquier índole, el usuario contará con una guía paso a paso para agilizar el proceso.

Reconocimiento biométrico

Para finalizar algunas operaciones bancarias, como pueden ser transferencias, se solicitarán datos biométricos para brindar una capa más de seguridad.

Sincronización del cajero con la app del banco