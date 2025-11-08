ARCA subasta bicicletas mountain bike importadas desde $50.000: cuándo será el remate y cómo participar

La medida fue oficializada mediante la Disposición 78/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Nación. El documento establece que se autoriza la venta total de los bienes bajo la modalidad electrónica. Cómo consultar el listado completo de productos.

ARCA subasta bicicletas mountain bike. Foto: Unsplash.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la subasta pública de unas veinte bicicletas de montaña, con precios base desde $50.000, que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas (DGA).

La medida fue oficializada mediante la Disposición 78/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación. El documento establece que se autoriza la venta total de los bienes en el estado en que se encuentran, sin modificaciones ni arreglos previos, y bajo la modalidad electrónica. Además, los interesados podrán consultar con anticipación el listado completo de modelos y precios iniciales.

En el último remate realizado por el organismo, se habían ofrecido iPhone 16 desde $350.000.

ARCA subasta bicicletas mountain bike. Foto: Unsplash.

Cuándo y cómo participar de la subasta de bicicletas

La subasta se desarrollará el 20 de noviembre de 2025, de manera online, a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar

En el sitio estarán disponibles los términos y condiciones, además del catálogo completo de bicicletas y otros artículos incluidos en el anexo de la disposición.

Requisitos para sumarse

El proceso es simple y totalmente digital. Para participar, es necesario:

Registrarse en el portal de autogestión del Banco Ciudad.

Suscribirse a la subasta elegida antes del cierre de inscripción (uno o dos días antes del evento).

En algunos casos, se solicita una transferencia de caución para validar la participación.

ARCA subasta bicicletas mountain bike. Foto: Unsplash.

Una vez habilitados, los usuarios podrán realizar ofertas en tiempo real durante el desarrollo del remate.

Todo lo que se subasta y quiénes pueden participar

El lote principal está compuesto por bicicletas de montaña de diferentes marcas y gamas, muchas de ellas de nivel medio y alto, que fueron retenidas por irregularidades aduaneras.

La subasta está abierta a cualquier persona mayor de edad, sin necesidad de ser cliente del banco. El sistema electrónico permite seguir las pujas en vivo y ofertar desde cualquier dispositivo con internet, garantizando transparencia en todo el proceso.