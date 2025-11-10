Hasta 30% y $40.000: todos los descuentos y reintegros para ahorrar en nafta y gasoil en noviembre 2025
Durante el mes de noviembre, las principales estaciones de servicio del país (YPF, Shell, Axion y Puma) junto con bancos y billeteras virtuales lanzaron una serie de promociones que permiten obtener descuentos de hasta el 30% y reintegros que alcanzan los $40.000 en la carga de nafta y gasoil.
Estas propuestas se suman a un contexto en el que los conductores buscan alternativas para reducir gastos en combustibles, aprovechando distintos mecanismos: cargas nocturnas con rebajas, pagos mediante aplicaciones, beneficios bancarios y acumulación de puntos en programas de fidelidad. A continuación, te especificamos cuáles son los descuentos y promociones vigentes en cada estación de servicio.
YPF: promociones y beneficios vigentes en noviembre 2025
Los usuarios de la app YPF y socios de Serviclub pueden acceder a varios descuentos:
- 10% de descuento en nafta y diésel Infinia los lunes, abonando con dinero transferido a la cuenta de la app (tope semanal: $3.000, hasta $12.000 al mes).
- 6% de descuento todos los días de 0 a 6 de la mañana, sin tope, acumulable con el 10% de los lunes.
- 5% adicional para socios del ACA en estaciones adheridas (tope mensual: $11.500).
A su vez, YPF tiene acuerdos con distintas entidades bancarias y billeteras virtuales que amplían los beneficios. Entre ellas:
- Banco Macro: 20% los miércoles (Visa Platinum, tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta (tope $25.000/mes), pagando por MODO.
- Banco Comafi: 10% los sábados (crédito por MODO, tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en el mes).
- Banco Ciudad: 10% los domingos con crédito (tope $10.000/mes) y 15% para planes sueldo o jubilados (tope $15.000).
- Banco ICBC: 15% los martes para cuentas sueldo, pagando por MODO (tope $15.000/mes).
- Banco Santander: 10% los jueves (Visa Black o Platinum, tope $7.500/mes) y 10% extra para clientes “Sorpresa” (tope $5.000).
- Banco del Sol: 20% los miércoles con débito desde la app YPF (tope $10.000/mes).
Shell: beneficios activos durante noviembre 2025
Quienes utilicen la app Shell Box acceden a un 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana). A ello se le suman:
- Tarjeta 365: 10% de lunes a viernes en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).
- Banco Comafi: 10% los domingos (débito o crédito por MODO, tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000).
- Jumbo+ y Vea Ahorro: 10% los jueves, más 5% adicional con Cencopay.
- Axion Energy: descuentos desde la app ON
Los usuarios de la aplicación ON tienen un 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. El tope mensual es de $5.000 para nafta y $7.500 para niveles superiores. A su vez, tiene acuerdos con los bancos:
- Comafi: 10% los lunes (MODO, tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único.
- Ualá: 15% los sábados con crédito (tope $5.000/semana, hasta $25.000).
- BBVA: 20% los sábados con crédito por MODO (tope $6.000/mes).
Puma Energy: promociones y reintegros para noviembre 2025
Todos los miércoles, 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros diarios). El beneficio se activa con la app Puma Pris, pagando con tarjeta, efectivo o Mercado Pago. Además, cada carga suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000. También se suma:
- Banco Comafi: 15% los viernes (tarjetas por MODO, tope $7.000/semana, hasta $28.000 al mes).
Otros descuentos vigentes en todas las marcas de combustible
- Banco Nación: 30% los fines de semana en YPF, Shell, Axion, Gulf, Voy y Puma (tope $15.000/mes).
- Banco Galicia: 10% el lunes 17 de noviembre en todas las marcas, y 15% para Éminent (tope $15.000).
- Banco Credicoop: 15% los viernes (Visa/Cabal por MODO, tope $4.500/semana).
- Banco Patagonia: 20% los jueves y hasta 25% para clientes Singular (tope $15.000/mes).
- Banco Columbia: 20% los días 20 y 24 de noviembre en todas las estaciones (tope $8.000 por fecha).