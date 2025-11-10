Hasta 30% y $40.000: todos los descuentos y reintegros para ahorrar en nafta y gasoil en noviembre 2025

Las principales estaciones de servicio del país, junto con bancos y billeteras virtuales, ofrecen importantes descuentos y reintegros para el penúltimo mes del año. Las promociones permiten combinar beneficios por horarios, medios de pago y programas de fidelidad.

Aprovechá las promos de noviembre: bancos y apps ofrecen hasta 30% de descuento y reintegros de $40.000 en combustibles. Foto: NA.

Durante el mes de noviembre, las principales estaciones de servicio del país (YPF, Shell, Axion y Puma) junto con bancos y billeteras virtuales lanzaron una serie de promociones que permiten obtener descuentos de hasta el 30% y reintegros que alcanzan los $40.000 en la carga de nafta y gasoil.

Estas propuestas se suman a un contexto en el que los conductores buscan alternativas para reducir gastos en combustibles, aprovechando distintos mecanismos: cargas nocturnas con rebajas, pagos mediante aplicaciones, beneficios bancarios y acumulación de puntos en programas de fidelidad. A continuación, te especificamos cuáles son los descuentos y promociones vigentes en cada estación de servicio.

YPF: promociones y beneficios vigentes en noviembre 2025

Los usuarios de la app YPF y socios de Serviclub pueden acceder a varios descuentos:

10% de descuento en nafta y diésel Infinia los lunes, abonando con dinero transferido a la cuenta de la app (tope semanal: $3.000, hasta $12.000 al mes).

6% de descuento todos los días de 0 a 6 de la mañana, sin tope, acumulable con el 10% de los lunes.

5% adicional para socios del ACA en estaciones adheridas (tope mensual: $11.500).

A su vez, YPF tiene acuerdos con distintas entidades bancarias y billeteras virtuales que amplían los beneficios. Entre ellas:

Banco Macro: 20% los miércoles (Visa Platinum, tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta (tope $25.000/mes), pagando por MODO.

Banco Comafi: 10% los sábados (crédito por MODO, tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en el mes).

Banco Ciudad: 10% los domingos con crédito (tope $10.000/mes) y 15% para planes sueldo o jubilados (tope $15.000).

Banco ICBC: 15% los martes para cuentas sueldo, pagando por MODO (tope $15.000/mes).

Banco Santander: 10% los jueves (Visa Black o Platinum, tope $7.500/mes) y 10% extra para clientes “Sorpresa” (tope $5.000).

Banco del Sol: 20% los miércoles con débito desde la app YPF (tope $10.000/mes).

Shell: beneficios activos durante noviembre 2025

Quienes utilicen la app Shell Box acceden a un 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana). A ello se le suman:

Tarjeta 365: 10% de lunes a viernes en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).

Banco Comafi: 10% los domingos (débito o crédito por MODO, tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000).

Jumbo+ y Vea Ahorro: 10% los jueves, más 5% adicional con Cencopay.

Axion Energy: descuentos desde la app ON

Los usuarios de la aplicación ON tienen un 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. El tope mensual es de $5.000 para nafta y $7.500 para niveles superiores. A su vez, tiene acuerdos con los bancos:

Comafi: 10% los lunes (MODO, tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único.

Ualá: 15% los sábados con crédito (tope $5.000/semana, hasta $25.000).

BBVA: 20% los sábados con crédito por MODO (tope $6.000/mes).

Puma Energy: promociones y reintegros para noviembre 2025

Todos los miércoles, 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros diarios). El beneficio se activa con la app Puma Pris, pagando con tarjeta, efectivo o Mercado Pago. Además, cada carga suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000. También se suma:

Banco Comafi: 15% los viernes (tarjetas por MODO, tope $7.000/semana, hasta $28.000 al mes).

Otros descuentos vigentes en todas las marcas de combustible