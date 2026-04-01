Colectivo de la línea 61. Foto: Wikipedia

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un nuevo punto crítico. A partir del miércoles 1° de abril, numerosas líneas de colectivos comenzarán a reducir la frecuencia de sus servicios, como consecuencia directa del fuerte incremento en el precio del gasoil, un insumo clave para el funcionamiento diario del sector.

La decisión fue anunciada por las principales cámaras empresarias del transporte urbano, que agrupan a una porción mayoritaria de las líneas nacionales y provinciales que operan en la región. Desde el sector advierten que la situación económica es cada vez más compleja y que, sin una respuesta urgente por parte del Estado, la continuidad normal del servicio está seriamente comprometida.

Por qué sube el conflicto: el impacto del precio del gasoil

En las últimas semanas, el valor de los combustibles registró aumentos de entre el 18% y el 20%, impulsados por factores internacionales y ajustes internos. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de gasoil ya supera los $2.000, mientras que las variantes premium se ubican todavía más arriba, presionando de lleno sobre la estructura de costos del transporte público.

Las empresas señalan que este aumento fue “intempestivo” y que no estuvo acompañado por una actualización equivalente de los ingresos, ya sea por tarifas o por compensaciones estatales. Según remarcan, el desfasaje financiero vuelve inviable sostener la cantidad habitual de unidades en circulación.

Qué cambiará para los pasajeros del AMBA

La reducción de frecuencias implica, en la práctica, menos colectivos en la calle, lo que podría traducirse en mayores tiempos de espera, especialmente durante los horarios de menor demanda y, en algunos casos, también en horas pico. Trabajadores, estudiantes y personas que dependen del colectivo para llegar a centros de salud podrían verse particularmente afectados.

Desde las cámaras empresarias aclararon que el recorte será implementado por cada compañía según su situación operativa, aunque admiten que el impacto será visible en gran parte del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Combustible, falta de gasoil. Foto: NA.

Las empresas apuntan al Gobierno y piden una solución urgente

El comunicado conjunto emitido por las entidades del sector sostiene que la medida es forzada y que fue adoptada luego de reiterados reclamos sin respuesta ante los organismos competentes. “La operación del sistema se encuentra en serio riesgo”, advirtieron, al tiempo que pidieron comprensión a los usuarios por las molestias que puedan generarse.

En paralelo, el Gobierno nacional calificó el anuncio como “sorpresivo” y anticipó que monitoreará el cumplimiento de los servicios mínimos, con la posibilidad de aplicar sanciones si se detectan incumplimientos considerados extorsivos.

Un escenario que se agrava con el aumento del boleto

El conflicto se da en un contexto sensible: desde el 1° de abril también rige un nuevo aumento en el boleto de colectivos en el AMBA. Así, los usuarios enfrentan un doble impacto: tarifas más altas y menor frecuencia de transporte, lo que tensiona aún más la relación entre el servicio público y la calidad de vida urbana.

La línea 91 cambió su recorrido. Foto: X/@marinosergio

Qué puede pasar en los próximos días

Las empresas no descartan medidas adicionales si no se alcanza un acuerdo que recomponga la ecuación económica del sector. Mientras tanto, millones de pasajeros deberán reorganizar sus horarios y traslados, a la espera de una definición que permita evitar un deterioro mayor del sistema de colectivos.

El transporte público vuelve a quedar en el centro del debate económico y social, con un interrogante abierto: ¿habrá una solución antes de que el servicio colapse?