Ofertas navideñas: un supermercado lanzó descuentos imperdibles para los arbolitos y la decoración del hogar
Las fiestas de fin de año están muy cerca y para alivianar el bolsillo de la gente, distintos supermercados lanzan sus propios descuentos. Todos los detalles en la nota.
Uno de los rituales que aún perdura en el tiempo es armar el arbolito de Navidad y decorar los ambientes para recibir las fiestas de fin de año.
Para esta temporada, desde Carrefour lanzaron una serie de ofertas para que todos puedan adquirir los adornos y no sea tan duro para el bolsillo a fin de año.
Los descuentos de Carrefour para Navidad
Las promociones que ofrece Carrefour para recibir la Navidad con todo comienzan con un 15% de descuento en los arbolitos, que pueden ser de material de pino hasta de cepillo deco o papel iridiscente.
Por otro lado, el supermercado también ofrece 50% de descuento en la segunda unidad en todo tipo de decoración que incluye: bolas de cristal, pesebres, muñecos de nieve, figuras de poliresina de Papá Noel, guirnaldas, piñas, adornos para el arbolito con forma de corazón, flores o animales, cascanueces de madera, entre varias cosas más.
Cuenta DNI lanza descuentos especiales por Navidad en diciembre
Durante diciembre, se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas.
Además, llega el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.
Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.
Todos los descuentos para el verano 2026
Cuenta DNI
- Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.
- Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.
- Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.
Programa Mesumo Navidad
- Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.
- Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
- Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.
Tarjetas
- Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.
- Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
- Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.
- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).