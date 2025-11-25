Ofertas navideñas: un supermercado lanzó descuentos imperdibles para los arbolitos y la decoración del hogar

Las fiestas de fin de año están muy cerca y para alivianar el bolsillo de la gente, distintos supermercados lanzan sus propios descuentos. Todos los detalles en la nota.

Los descuentos de Carrefour para Navidad. Foto: Freepik.

Uno de los rituales que aún perdura en el tiempo es armar el arbolito de Navidad y decorar los ambientes para recibir las fiestas de fin de año.

Para esta temporada, desde Carrefour lanzaron una serie de ofertas para que todos puedan adquirir los adornos y no sea tan duro para el bolsillo a fin de año.

Los descuentos de Carrefour para Navidad

Las promociones que ofrece Carrefour para recibir la Navidad con todo comienzan con un 15% de descuento en los arbolitos, que pueden ser de material de pino hasta de cepillo deco o papel iridiscente.

Descuentos en Carrefour. Foto: Carrefour.

Por otro lado, el supermercado también ofrece 50% de descuento en la segunda unidad en todo tipo de decoración que incluye: bolas de cristal, pesebres, muñecos de nieve, figuras de poliresina de Papá Noel, guirnaldas, piñas, adornos para el arbolito con forma de corazón, flores o animales, cascanueces de madera, entre varias cosas más.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik.

Cuenta DNI lanza descuentos especiales por Navidad en diciembre

Durante diciembre, se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas.

Además, llega el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Cuenta DNI, descuentos especiales por Navidad. Foto: Canal26.com

Todos los descuentos para el verano 2026

Cuenta DNI

Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.

Programa Mesumo Navidad

Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

