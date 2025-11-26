Cambia el Salario Mínimo, Vital y Móvil en noviembre 2025: la última actualización fue hace tres meses

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este miércoles 26 de noviembre para realizar una actualización. De cuánto es el monto que no se actualiza desde agosto.

El monto tendrá una actualización después de tres meses. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 para definir un incremento en el monto, que no se actualiza desde agosto. En paralelo, sindicatos y organizaciones se movilizarán hacia la Secretaría de Trabajo a los fines de exigir un piso que iguale a la Canasta Básica Total y la actualización de programas.

La discusión formal del salario mínimo volverá a ponerse sobre la mesa con una convocatoria oficial que llegó tras seis meses sin reuniones y una pérdida de ingresos que supera el 30% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, según cálculos publicados por las centrales sindicales.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general de CTA-Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que la convocatoria que hizo el Gobierno para el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil “debería haberla hecho tres meses atrás”.

“Desde la CTA hicimos una presentación judicial y hubo que obligar al Poder Ejecutivo por medio de la Justicia, para que cumpliera su responsabilidad de revisar el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, cosa que no quieren hacer y quieren seguir teniendo planchado, porque con eso planchan toda la economía de ingresos, tanto los programas sociales y las discusiones en los convenios colectivos”, manifestó.

Asimismo, indicó que la situación también afecta a los trabajadores que no tienen representación, “que no son pocos”, y que se rigen sólo por el valor y la variación del Salario Mínimo “casi la mitad de lo que se necesita para una canasta de alimentos para comer”.

De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en noviembre 2025

Mientras se aguarda por una actualización, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $322.000, no se actualiza desde agosto y contempla a quienes cumplen 48 horas semanales de trabajo.

En paralelo, el piso de los trabajadores jornalizados es de $1610 por hora. La actualización que rige desde hace cuatro meses no logró superar la inflación acumulada e impactó de lleno en la caída real del ingreso.