Manuel Adorni encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada: buscan reforzar el “diálogo interno”

El jefe de Gabinete estará al frente de un encuentro en el que también participará Karina Milei. Todos los detalles, en la nota.

Manuel Adorni. Foto: Juan Foglia/NA.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, encabezará este miércoles 26 de noviembre una reunión de gabinete ampliado en Casa Rosada. El encuentro será desde las 9:30 y tendrá como objetivo reforzar el “diálogo interno”.

Tras una serie de encuentros mano a mano que terminaron la semana última con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ex vocero encabezará mañana una reunión del equipo ampliado.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de trabajo con su Gabinete en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Se espera que lo haga junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sin la presencia del presidente Javier Milei, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Miércoles agitado para el Gobierno: se reúne el Consejo de Mayo en Casa Rosada

En tanto, el Consejo de Mayo se reunirá también, a las 11.30, para avanzar en la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del Pacto de Mayo firmado en la provincia de Tucumán, y en medio de las negociaciones encaradas con el Gobierno por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva.

Consejo de Mayo. Foto: NA

El espacio se reunirá antes de la fecha límite establecida para presentar los proyectos de ley que contemplen los 10 puntos del Pacto de Mayo, y que fue fijada el 15 de diciembre, pero hasta el momento los consejeros no recibieron el borrador de la reforma laboral que busca ser tratada en el período de sesiones extraordinarias.

Manuel Adorni hará su debut en la coordinación de la instancia que culminará este mes de noviembre y tendrá por objetivo el envío de una serie de proyectos al Congreso en medio de su reconfiguración tras las elecciones.

Los seis consejeros que trabajan mes a mes con los proyectos son Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, en nombre del Poder Legislativo; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la voz de los sindicatos; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Javier Milei vuelve a viajar a Israel

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, confirmó que Javier Milei volverá a viajar a Israel para completar la mudanza de la embajada a Jerusalén. Si bien la fecha del viaje aún no está confirmada, se espera que ocurra entre abril y mayo de 2026.

Javier Milei en Israel. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

El anuncio fue realizado en el marco del Foro Económico Argentino-Israelí, que tuvo lugar en el Palacio Libertad, junto con el canciller de ese país, Guideon Saar. Además, otra visita del Presidente tendrá lugar en febrero, con el objetivo de “profundizar el vínculo bilateral”.

Por su parte, Saar sostuvo que Argentina e Israel son “amigos y socios estratégicos”, y expresó su deseo de un “futuro brillante y compartido”.