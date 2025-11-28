Una oportunidad única: cuánto cuesta poner una franquicia de Havanna y qué ganancia deja

Una de las marcas más emblemáticas del país sigue atrayendo a emprendedores: Havanna ofrece distintos formatos de franquicias que prometen recuperar la inversión y generar ganancias.

Cuánto cuesta poner una franquicia de Havanna. Foto: Instagram @havannaarg

Desde 1948 en Mar del Plata, Havanna se consolidó como un verdadero ícono de la tradición argentina. Lo que comenzó como una pequeña confitería donde se elaboraban productos de manera artesanal a la vista, con el paso de los años se transformó en una empresa sólida y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy, la marca cuenta con más de 250 locales distribuidos por todo el país y presencia en distintos mercados del mundo. Su propuesta, que combina café, alfajores y productos gourmet, la posiciona como una de las franquicias gastronómicas más prestigiosas de la Argentina.

Cuánto cuesta abrir una franquicia Havanna

La compañía ofrece diferentes formatos de cafeterías, adaptables a ubicaciones variadas: desde locales completos en centros comerciales o destinos turísticos, hasta versiones más pequeñas ubicadas en esquinas urbanas, estaciones de servicio o aeropuertos.

Uno de los modelos más comunes es el de 120 m², que requiere abonar un fee de ingreso de unos USD 19.500, monto que otorga el derecho a operar bajo la marca y acceder a su modelo de negocio.

A este valor se le suma el costo de obra, mobiliario, equipamiento y gastos operativos, que ronda los USD 150.000. Este desembolso incluye la adecuación del espacio y la instalación de los equipos necesarios para cumplir con los estándares de calidad que exige la marca.

Además, Havanna solicita un pedido inicial de mercadería e insumos por aproximadamente USD 25.000, que incluye los productos insignia (alfajores, café, dulces, etc.) junto con los artículos necesarios para la apertura.

Todos los montos se expresan en dólares estadounidenses, sin impuestos, y pueden variar según el tamaño y la ubicación del local. En cuanto a la rentabilidad, se estima que la inversión puede recuperarse entre 24 y 36 meses.

Qué ofrece Havanna a sus franquiciados

El éxito de Havanna se apoya en la calidad y popularidad de sus productos, que combinan tradición e innovación. Además de los clásicos que la hicieron famosa, la marca incorpora constantemente nuevas propuestas, como el Havanna Mar del Plata o la línea Dubai.

Su compromiso con la excelencia se refleja en la selección de ingredientes naturales y en la elaboración artesanal que garantiza la frescura y el sabor que los consumidores asocian con la marca. Esta dedicación a mantener la autenticidad y la calidad de sus productos ha convertido a Havanna en sinónimo de tradición, confianza y excelencia dentro del rubro gastronómico argentino.