El Gobierno analiza recortar hasta 10% del empleo público en 2026: cuáles son los organismos que están bajo la lupa de Milei

El Ejecutivo quiere avanzar con el “Plan Motosierra 2.0″ de cara a 2026. Los detalles de la medida impulsada por Milei a través de Adorni y Sturzenegger.

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puso en marcha una nueva etapa de su llamado “Plan Motosierra” con el objetivo de achicar el tamaño del Estado de cara al 2026. Fuentes oficiales aseguran que la reestructuración será “inminente”.

Aunque no dieron cifras exactas, adelantaron que la medida podría alcanzar a otro 10% de los empleados públicos. En los reportes que publica Sturzenegger regularmente desde su cuenta en redes sociales, se detalla que desde el inicio de la gestión ya fueron desafectadas 58.797 personas entre los distintos órganos del Estado, personal militar y de seguridad y empresas estatales.

Reducción de la planta estatal: contexto y alcance

Un relevamiento reciente del INDEC confirmó que el personal registrado en la administración pública nacional —incluyendo empresas y sociedades del Estado— se redujo 0,3% en octubre, dejando un total de 282.570 empleados. Esa cifra es la referencia que el Gobierno espera disminuir aún más.

Según explicaron desde Casa Rosada, el primer recorte se centró en la administración centralizada y ahora apuntan a los organismos descentralizados: entidades como AFIP, CONICET, ANMAT, ENACOM y estarían bajo la lupa.

Javier Milei le tomó juramento a Federico Sturzenegger. Foto: Presidencia

Qué incluye el “Plan Motosierra 2.0”

Revisión organismo por organismo, detectando “personal excedente”.

Corte de contratos que vencen en diciembre 2025, muchos de los cuales no serán renovados.

Posible privatización o cierre de empresas del Estado y organismos públicos redundantes.

Ajustes en medios públicos: se evalúan retiros voluntarios en Radio y Televisión del Estado.

Qué motiva la reestructuración estatal, según el Gobierno

La intención declarada es “lograr un Estado más eficiente”, con menos burocracia y menor gasto público. Es una política del gobierno del Javier Milei, que busca reducir drásticamente la intervención estatal en la economía. También explicaron que “la motosierra es constante”, es decir, esta etapa será sólo otra etapa más en un proceso permanente de depuración del empleo público.