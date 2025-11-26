Diego Santilli expande el diálogo con los gobernadores: se reunió con Claudio Vidal y continuará la gira con Carlos Sadir

La idea del ministro al concretar estas reuniones es lograr el respaldo necesario para aprobar el Presupuesto 2026, en línea con el plan de gestión del Gobierno.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Foto: Presidencia

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este miércoles con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el marco de la serie de encuentros que tiene en agenda con los mandatarios provinciales, Santilli se reunirá este viernes 28 con el mandatario provincial de Jujuy, Carlos Sadir.

Diego Santilli, ministro de Interior. Foto: NA

La idea del ministro al concretar estas reuniones es lograr el respaldo necesario para aprobar el Presupuesto 2026, en línea con el plan de gestión que tiene el Gobierno de Javier Milei, donde prioriza el equilibrio fiscal y la concreción de los proyectos de ley para las reformas laboral, penal y tributaria.

Estas actividades en la agenda del ministro se entrelazan con una gira al interior del país donde visitó varias provincias, con el fin de dialogar sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional.

Según declaraciones de Santilli, estos encuentros fueron un pedido expreso de Milei, que continúa enfocado en conseguir las mayorías necesarias en el Congreso de la Nación, para obtener la aprobación de reformas estructurales que plantean desde el oficialismo.

Diego Santilli, ministro del Interior. Foto: NA

Los gobernadores que mantuvieron contacto con Diego Santilli

Los primeros encuentros que mantuvo Santilli tuvo como protagonistas a Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Con estas acciones, Santilli manifestó que el presidente Milei pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.