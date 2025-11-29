“Lo estamos considerando”: los detalles del posible acuerdo comercial entre Argentina y el Reino Unido

El embajador británico David Cairns reveló que desde Londres evalúan un posible acuerdo comercial con Argentina. Qué dijo el diplomático sobre este tema y en torno a los diálogos militares por las Islas Malvinas.

El embajador británico reveló que podría darse un acuerdo comercial con Argentina Foto: Oficina Presidencia

David Cairns, embajador británico, reveló que podría concretarse un acuerdo comercial con Argentina próximamente. El diplomático sostuvo que desde Londres lo están considerando, explicó que debería pasar para poder avanzar y profundizó en torno a la actividad militar en las Islas Malvinas con el reclamo soberano siempre presente.

"Vine con las prioridades que me fijó mi primer ministro, centradas en la economía y el crecimiento. Sé que esa también es la prioridad del presidente Milei. Hay mucho que estamos haciendo y podemos hacer juntos en materia económica. Veo mucha cooperación en distintas áreas“, expresó en primera instancia David Cairns, quien dialogó con TN.

El funcionario estuvo en Argentina días atrás. Foto: Twitter @RhonddaBryant

“Ya hay inversiones llegando. El lunes estuve con la empresa Rio Tinto en su mina de Catamarca, a 4.000 metros de altura. Es una empresa británico–australiana que ha invertido más de 7000 millones de dólares en la Argentina y quiere convertir al país en la fuente global de su producción de litio. Hicieron una apuesta estratégica en que este es un buen lugar para hacer negocios", precisó sobre la actividad económica en el país.

Al mismo tiempo, sostuvo que las reformas estructurales impuestas por el gobierno de Javier Milei “son necesarias”. “Todavía hay barreras comerciales. En mi primera semana vino al país el ministro Chris Bryant, responsable de Comercio del Reino Unido, para explorar si existía interés en un acuerdo comercial más formal entre ambos países. Creo que la respuesta del gobierno argentino fue ‘sí, podría estar bien’. Estamos evaluando si es posible, cómo hacerlo y en qué enfocarnos. Hay oportunidades para relajar restricciones comerciales en ambas direcciones”, reveló.

En este sentido, el embajador británico aseguró que el Reino Unido está dispuesto a avanzar en un acuerdo comercial con Argentina, en un contexto donde el gobierno de Milei ya selló un documento con Estados Unidos. “Por el momento lo estamos considerando. El ministro lo ha dicho públicamente: le gustaría que ocurriera. Pero necesitamos la autorización de todo el gobierno. Estamos evaluándolo. Queremos, sin dudas, aumentar el comercio y la inversión entre ambos países. Si un acuerdo entre el Reino Unido y el Mercosur ayuda a impulsar eso, él querría intentarlo”, señaló.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

Qué hace falta para sellar un acuerdo comercial entre Argentina y el Reino Unido

“Primero, que el Gobierno del Reino Unido lo apruebe. Y luego, que el Mercosur acuerde formalmente avanzar o no”, agregó. Además, Cairns negó que la cooperación entre la Argentina y Estados Unidos presione contra la presencia británica en la región: “El sistema comercial mundial está cambiando, y todos analizan cómo maximizar oportunidades para su desarrollo económico”.

Qué dijo el embajador británico sobre las Islas Malvinas

El reclamo por Malvinas siempre está presente y el portal The Economist publicó un informe sobre un supuesto diálogo militar secreto entre ambos países. Sobre este tema, Cairns dijo: “El conflicto de 1982 fue un momento breve pero decisivo en la historia de nuestros países, que proyectó una sombra sobre la relación durante mucho tiempo. Rompimos relaciones y recién las restablecimos años después. Ha habido momentos de cooperación y otros más difíciles. Siempre esperamos cooperar más en el Atlántico Sur, donde hay temas de interés mutuo: pesca, protección del entorno y cuestiones humanas. Como sabe, muchos soldados argentinos fueron enterrados allí sin identificación y trabajamos juntos para ponerles nombre. Ese proyecto no terminó: aún hay jóvenes sin identificar”.

Javier Milei en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

En este sentido, el diplomático aseguró que “los gobiernos conversan todo el tiempo” y expuso cómo se encuentra la relación bilateral con Argentina bajo el contexto Malvinas de fondo. “Diría que es buena, pero que podríamos hacer mucho más. Me interesa especialmente cómo relacionarnos con las próximas generaciones. Hoy tuvimos aquí a cuatro jóvenes estudiantes que fueron ‘embajadoras por un día’. Cuanto más podamos fomentar que las futuras generaciones sean admiradoras del otro país, mejor será la relación. Tenemos una historia larguísima que muestra lo profunda que es la relación”, indicó.