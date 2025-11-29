Subsidios de luz y gas a partir de 2026: ¿quiénes seguirán recibiéndolos con el nuevo régimen?

El Gobierno eliminó la segmentación por ingresos. El nuevo régimen de subsidios redefine quién paga tarifa plena, establece bonificaciones del 50% y prevé una transición gradual con descuentos adicionales durante 2026.

Boleta de luz y gas

El Gobierno nacional señaló un importante cambio en la política de subsidios energéticos que se pondrá en marcha a partir de enero 2026.

A través de la resolución 484, la cual fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, se elimina el esquema de segmentación por ingresos que estaba vigente desde 2022, para ser reemplazado por un modelo en el que solo ciertos hogares podrán contar con las tarifas subsidiadas.

Cabe recordar que hasta esta decisión los usuarios estaban divididos en tres niveles según sus ingresos y características socioeconómicas.

El nuevo régimen de subsidio para las tarifas.

Subsidios energéticos a partir de 2026: ¿quiénes podrán conservarlos?

A partir de esta nueva decisión del Gobierno, este esquema de subsidios vigente dejará de estarla y dará paso a dos únicas nuevas categorías: hogares subsidiados y hogares sin subsidio, en el marco del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Por tanto, solo aquellos hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) podrán acceder a tarifas subsidiadas. Según el Indec, ese umbral equivale actualmente a $3.641.397 mensuales.

El cambio supone un ajuste relevante: hoy existen más de 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural que reciben algún nivel de subsidio, y el tope para acceder es de 3,5 CBT, es decir, alrededor de $4,25 millones. Desde enero, quienes se ubiquen por encima de las tres CBT quedarán automáticamente fuera del beneficio.

Un dato a tener en cuenta es que los usuarios ya inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán reinscribirse.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de subsidios?

En el caso de la electricidad, los hogares subsidiados recibirán una bonificación del 50% aplicada sobre un bloque fijo de consumo: 300 kWh mensuales en verano y en invierno, y 150 kWh en otoño y primavera. El resto del consumo deberá pagarse a tarifa plena.

Cómo serán los nuevos subsidios de gas y luz. Foto: NA/Damián Dopacio.

Respecto del gas natural, también existirá una bonificación del 50%, pero solo vigente durante los meses de mayor consumo (de abril a septiembre). Esto se traduce que en los meses cálidos no habrá subsidios en el servicio del gas.

La transición que propone el Gobierno en el retiro de los subsidios

Con el fin de amortiguar el impacto del nuevo esquema, el Gobierno dispuso que en enero de 2026 se otorgue una bonificación adicional del 25% en las facturas de luz y gas. Esto llevará a que la tarifa eléctrica tenga en ese mes un descuento total del 75%, mientras que el gas -que no suele recibir subsidios en verano- tendrá un recorte del 25%.

Ese plus se irá reduciendo 2% por mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026.