Aumenta la electricidad y las familias pagarán más luz que las empresas durante el verano

La modificación busca reflejar de manera más directa las fuentes de abastecimiento de ambos segmentos. De cuánto es la suba y a qué precio se irán las tarifas.

Luz, electricidad. Foto: Freepik

El Gobierno modificó la estructura tarifaria eléctrica y dispuso que las familias pagarán más que las empresas por el servicio en los meses de verano, situación se revertirá durante el invierno.

El cambio se implementó por la resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial, donde se fijaron los precios mayoristas de noviembre, que impactan en las facturas de electricidad.

Luz, electricidad. Foto: Freepik

De cuánto es el aumento de la tarifa de luz

Residenciales (Región Metropolitana) : las facturas sufrirán aumentos entre 3,5 y 4%.

Industrias y comercios: pueden tener un alza de 2,2% o bajas de hasta 10,3% en el período referido.

Los nuevos valores de la tarifa de luz en verano (noviembre-abril)

La Secretaría de Energía estableció los siguientes valores:

Usuarios residenciales : pagarán del 1º de noviembre al 30 de abril $ 56.054 y $ 58.281 por megavatio-hora (MWh).

Usuarios no residenciales (empresas y comercios): abonarán en el mismo período $ 47.310 y $ 51.633. En este caso depende de la relación con la distribuidora y los horarios de consumo.

Luz, electricidad. Foto: Freepik

La modificación busca reflejar de manera más directa las fuentes de abastecimiento de ambos segmentos.

Por el lado residencial, estos son abastecidos por formas de generación con precios constantes durante todo el año. Por ejemplo, productores de energía renovable y nuclear que no dependen de los costos del gas y tienen contratos de largo plazo.

En tanto, las industrias y los comercios poseen electricidad de generadores térmicos que utilizan gas y otros combustibles líquidos, con precios que son más baratos en verano.

De esta manera, el Gobierno busca avanzar en la reducción de subsidios e incentivar la competencia entre empresas generadoras para aumentar la oferta energética.