Importante cambio en el horario de atención de los bancos: cuál es la nueva franja y qué municipios están afectados

La disposición empezó a regir este 1° de diciembre y tiene como objetivo evitar que los clientes de cada entidad tengan que hacer filas en los horarios de mayor inclemencia del calor. Hasta cuánto dura la modificación.

Cambia el horario de los bancos. Foto: NA

Como suele pasar cada año, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo horario de verano de los bancos para los meses de calor, por lo que a partir de este lunes 1° de diciembre abandonarán la franja de 10 a 15 horas.

Cuál es y hasta cuándo rige el nuevo horario de los bancos

La medida quedó establecida en Decreto N°2.894/25 publicado en el Boletín Oficial, donde se confirmó el cambio habitual en esta parte del año. A partir de este mes, los bancos atenderán de 8 a 13, debido a las altas temperaturas en esa época del año.

La nueva franja horaria tendrá vigencia hasta el domingo 22 de marzo de 2026. Al día siguiente, se retomará el horario habitual.

Cambia el horario de los bancos. Foto: Banco Provincia

La disposición supone un adelantamiento de 2 horas del horario habitual y tiene como objetivo evitar que los clientes de cada entidad tengan que hacer filas en los horarios de mayor inclemencia del calor.

Según detalló la Agencia DIB, el cambio de horario fue solicitado por el gremio La Bancaria y serán 108 municipios los afectados.

En tanto, desde el gremio advirtieron que la nueva disposición demorará en aplicarse en ciertas sucursales debido a razones operativas.

Uno por uno, los 108 municipios afectados por el cambio de horario en los bancos

En esa línea, los municipios afectados son los siguentes:

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.

A ellos se suman los distritos: Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, Zárate.