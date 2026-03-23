Promociones bancarias para cargar combustible. Foto: NA

El fin de semana XXL por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se presenta como una gran oportunidad para quienes planean una escapada. En este contexto, distintas entidades bancarias lanzaron promociones que permiten ahorrar de forma significativa al cargar combustible, uno de los principales gastos al salir a la ruta.

Bancos como Banco de la Nación Argentina, Banco Galicia, ICBC Argentina y Banco Ciudad ofrecen reintegros en estaciones de servicio de marcas reconocidas como YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y Puma Energy.

Los descuentos de Banco Nación en combustible

Entre las opciones más destacadas aparece el Banco Nación, que ofrece un 20% de reintegro en combustibles todos los viernes, con un tope mensual de $10.000.

Además, quienes carguen en estaciones Shell pueden sumar un 5% adicional, alcanzando un ahorro potencial de hasta $13.000 mensuales, lo que lo convierte en uno de los beneficios más completos.

Los descuentos de Banco Galicia

Por su parte, Banco Galicia propone un 15% de reintegro los lunes, ideal para quienes viajen durante el feriado o regresen ese día.

El beneficio tiene un tope de hasta $15.000 para clientes premium, mientras que el resto de los usuarios cuenta con un límite de $10.000 mensuales.

Descuentos en la carga de combustible con diferentes bancos. Foto: NA

Las promociones del ICBC en combustibles

En tanto, ICBC ofrece un 15% de reintegro los martes en estaciones YPF, con un tope de $15.000 por mes, lo que coincide con el feriado y resulta conveniente para quienes necesiten cargar combustible en plena escapada.

Banco Ciudad y sus promociones

A su vez, Banco Ciudad también se suma con un 15% de reintegro en estaciones seleccionadas, con un tope de $10.000 mensuales, brindando una alternativa adicional para combinar descuentos.

Para maximizar el ahorro, la clave está en planificar las cargas según los días de promoción. Por ejemplo, se puede cargar el viernes con Banco Nación, el lunes con Galicia y el martes con ICBC. De esta manera, es posible acumular beneficios y reducir de manera considerable el gasto en combustible durante todo el fin de semana largo.