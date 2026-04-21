Cobros ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la ANSES vuelven a ajustarse en mayo de 2026, luego de que el INDEC confirmara el último dato de inflación. La actualización impacta directamente en los haberes de miles de personas que reciben estas prestaciones esenciales, destinadas a sectores en situación de mayor vulnerabilidad social.

El incremento se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente, que ata los aumentos previsionales a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con esta fórmula, el Gobierno busca que los ingresos no queden rezagados frente al avance de los precios, aunque el debate por el poder adquisitivo continúa abierto.

De cuánto es el aumento de las Pensiones No Contributivas en mayo

Según los datos oficiales publicados por el INDEC, la inflación de marzo fue cercana al 3,4 %, porcentaje que se traslada automáticamente a los haberes que se cobrarán en mayo. Este ajuste alcanza tanto a jubilaciones como a pensiones y asignaciones administradas por ANSES.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el monto base queda fijado en torno a los $275.200, ya que estas prestaciones representan el 70 % de una jubilación mínima, tal como lo establece la normativa vigente.

El bono de ANSES: un refuerzo clave para los ingresos más bajos

Al aumento por movilidad se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que ANSES viene otorgando para sostener los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional. Este refuerzo se acredita de forma automática y no requiere trámites adicionales.

Créditos ANSES Foto: Foto generada con IA

Con el bono incluido, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan un ingreso total aproximado de $345.200, lo que representa una mejora significativa frente al haber base, aunque todavía ajustada frente al costo de vida actual.

Cuánto cobran las madres de siete hijos y otras pensiones en mayo

Existen otras líneas dentro del universo de Pensiones No Contributivas que también se actualizan en mayo de 2026. El caso más relevante es el de la pensión para madres de siete hijos o más, cuyo haber está equiparado a la jubilación mínima.

Con el nuevo aumento, este beneficio se ubica alrededor de los $393.170, y con el bono de ANSES incluido, el ingreso total asciende a más de $463.000, convirtiéndose en uno de los ingresos más altos dentro del esquema de asistencia previsional.

También se actualiza la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80 % de la jubilación mínima, y que con el refuerzo extraordinario queda por encima de los $380.000.

Calendario de pago: cuándo se cobran las PNC en mayo

Las Pensiones No Contributivas suelen cobrarse durante la segunda semana del mes, según la terminación del DNI del titular. En mayo, el cronograma puede verse levemente modificado por los feriados nacionales, especialmente el del 1° de mayo, Día del Trabajador.

Jubilados de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

ANSES prioriza el pago de PNC al inicio del calendario mensual, por lo que estos beneficios suelen acreditarse antes que las jubilaciones contributivas.

Qué tener en cuenta hacia los próximos meses

El sistema de movilidad mensual garantiza aumentos frecuentes, pero de bajo porcentaje, directamente vinculados a la inflación. En este contexto, el bono extraordinario continúa siendo un factor decisivo para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre quienes dependen exclusivamente de estas pensiones para cubrir gastos esenciales.

Por ahora, no hubo anuncios oficiales sobre cambios en la fórmula ni sobre la eliminación del refuerzo, por lo que mayo mantiene la misma estructura de pagos que los meses anteriores.