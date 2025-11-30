Cambio clave en los cajeros automáticos: cuánto se podrá extraer de efectivo en diciembre

Aunque las apps bancarias y las transferencias ganan terreno, las terminales físicas se mantienen vigentes por estar disponibles las 24 horas, incluidos feriados.

Cajeros automáticos Foto: Archivo Canal 26

La disponibilidad de dinero en efectivo sigue siendo clave para gran parte de la población, por lo que los cajeros automáticos continúan desempeñando un papel central en el sistema bancario argentino. Co el inicio de un nuevo mes, muchos clientes se preguntan si cambian los límites de extracción.

Más allá del uso creciente de billeteras virtuales y transferencias digitales, la posibilidad de disponer de dinero en efectivo las 24 horas, los siete días de la semana, los convierte en una herramienta esencial. De cara al último mes del 2025, los principales bancos del país anunciaron los límites actualizados de extracción diaria.

Extracciones: el monto máximo permitido en cada banco en octubre

Los montos de extracción por día quedaron determinados de la siguiente manera:

Banco Nación: hasta $ 1 millón por día por cajeros automáticos. En caso de tener un límite menor, el cliente mismo puede modificar el límite de extracción desde la app

Banco Provincia: límite de $ 400.000, con opción de extensión digital

Banco Ciudad: retiro de $ 800.000, ampliable a $ 1.200.000

Banco Galicia: hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios

ICBC: tope diario de $ 550.000

BBVA: máximo de $ 2.1 millones, según perfil del cliente.

Banco Macro: mantiene el límite en $ 400.000

Banco Santander: permite extracciones de hasta $ 1 millón por día

Cajero automático. Foto: Freepik.

Pero además de los topes, la atención está puesta en las nuevas tecnologías que comienzan a llegar al país. Una de las principales innovaciones es la extracción sin tarjeta física mediante NFC (Near Field Communication).

Este sistema, ya implementado en bancos internacionales, permite retirar efectivo acercando el celular al cajero y validando la operación con un PIN. La novedad es compatible con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay, lo que suma practicidad y seguridad al no depender de la tarjeta plástica.

Otros avances incluyen el uso de reconocimiento biométrico, que permitirá validar transacciones con huella digital o reconocimiento facial, iniciar operaciones desde la app del banco para luego completarlas en el cajero, y la incorporación de asistentes digitales que guiarán al usuario paso a paso en cada operación.

Retirar efectivo sin trámites: la alternativa que te permite sacar pesos o dólares en comercios y cajeros automáticos

La herramienta en cuestión es Cocos, una fintech que brinda la posibilidad de retirar dinero en pesos o dólares directamente desde cajeros automáticos o comercios adheridos, sin depender de los procesos tradicionales del sistema bancario.

La propuesta apunta a ofrecer una alternativa rápida y segura para obtener efectivo sin restricciones de horario ni demoras operativas. “El usuario puede disponer de su dinero al instante, usando su tarjeta Cocos en los puntos habilitados, sin necesidad de trámites adicionales”, explican desde la empresa.

Dinero, dólares, persona con dinero. Foto: Pexels

Además, el sistema permite operar en moneda extranjera, una característica poco común en las herramientas tradicionales. Esta función resulta especialmente útil para quienes cobran o ahorran en dólares y necesitan acceder a efectivo de forma inmediata.

El servicio ya cuenta con una amplia cobertura en todo el país, integrando cajeros y comercios que funcionan como puntos de retiro. De esta manera, Cocos busca posicionarse como un actor relevante dentro del ecosistema financiero argentino, ofreciendo una experiencia digital con soluciones concretas para las necesidades cotidianas.