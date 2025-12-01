Confirmaron el aumento de la luz y el gas en diciembre: de cuánto será la suba y quiénes podrán conservar los subsidios

Se establecieron nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur y Metrogas en el último mes del año. Cuánto vas a pagar según tu zona de residencia y quiénes pueden mantener los subsidios.

Los aumentos en las boletas de luz y gas en diciembre serán de un 2,8% en promedio. Cuánto vas a pagar según tu zona de residencia y quiénes pueden mantener los subsidios. Foto: NA.

Las tarifas de electricidad y gas aumentarán en diciembre 2,8% en promedio, por una conjunción de factores que incluyen el recorte de subsidios.

El aumento pega en particular sobre los sectores asalariados cuyas actualizaciones salariales están por debajo de ese porcentaje.

De esta manera, Edenor, Edesur y Metrogas actualizaron sus cuadros tarifarios en respuesta a la política de recomposición de precios relativos impulsada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.

El incremento decidido incluye aumentos en la generación y el transporte y un recorte en el nivel de ayuda estatal en toda la cadena. A esto se le suma la actualización del precio de los combustibles.

Subsidios de luz y gas. Foto: NA

Este aumento le pone un piso a la inflación de diciembre a partir del posterior arrastre a la cadena de comercialización.

Los aumentos en Energía

La Secretaría de Energía cerró en 2,8% el aumento de sus servicios. Y, a partir del año que viene, se dividirán los usuarios solamente entre dos grupos: aquellos que requieran de subsidios (con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales) y quienes pagarán la tarifa plena.

Para el caso de Edesur, el ENRE aprobó un alza del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD), resultado del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y del ajuste inflacionario asociado a los índices IPIM e IPC de octubre. A ello se le suman los aumentos fijados por Energía: 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

Los aumentos en energía rondan el 2,8%.

EDENOR sufrirá un aumento del CPD de un 1,93% como resultado del incremento mensual del 0,42% previsto en su revisión quinquenal y del 1,50% resultante de la fórmula de actualización por inflación.

Los aumentos de gas

ENARGAS revisará las tarifas de Metrogas combinando:

Los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST): fueron definidos por la Secretaría de Energía.

El siguiente tramo del aumento correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT)

El mecanismo de actualización mensual previsto en las Reglas Básicas de las Licencias.

Los aumentos en la tarifa de gas.

Sin embargo, se mantendrán las bonificaciones para los usuarios residenciales de Niveles 2 y 3, calculadas sobre el precio mayorista del Nivel 1.

Subsidios a partir de 2026: ¿quiénes podrán conservarlos?

Sólo aquellos hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) podrán acceder a tarifas subsidiadas. Según el Indec, ese umbral equivale actualmente a $3.641.397 mensuales.

El cambio supone un ajuste relevante: hoy existen más de 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural que reciben algún nivel de subsidio, y el tope para acceder es de 3,5 CBT, es decir, alrededor de $4,25 millones. Desde enero, quienes se ubiquen por encima de las tres CBT quedarán automáticamente fuera del beneficio.

Subsidios a la electricidad

En el caso de la electricidad, los hogares subsidiados recibirán una bonificación del 50% aplicada sobre un bloque fijo de consumo: 300 kWh mensuales en verano y en invierno, y 150 kWh en otoño y primavera. El resto del consumo deberá pagarse a tarifa plena.

Respecto del gas natural, también existirá una bonificación del 50%, pero solo vigente durante los meses de mayor consumo (de abril a septiembre). Esto se traduce que en los meses cálidos no habrá subsidios en el servicio del gas.

Aumentos de fin de año: precios de colectivos, subtes y peajes en diciembre 2025

En CABA, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar $593,52.

En la provincia de Buenos Aires, para quienes usen líneas urbanas dentro del Conurbano Bonaerense, el pasaje mínimo será de $658,44 en un tramo de 0–3 km; de 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.

Para los viajes en subte , el nuevo valor por viaje será de $1206.

En autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, los peajes también se incrementan: en hora pico para autos livianos subirá a $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico, los valores serán de $3.466,55 y $1.444,25 pesos respectivamente.

Aumentos de colectivos, subtes y peajes. Foto: NA.

Según las autoridades, el ajuste busca compensar el atraso tarifario, cubrir costos operativos -combustible, mantenimiento del parque automotor, repuestos- y permitir la modernización de flotas y servicios.

Este incremento golpea directamente en el presupuesto de quienes dependen del transporte público: familias, trabajadores, estudiantes, más que nada en un contexto marcado por las fiestas de fin de año.