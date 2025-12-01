El Gobierno pagó US$1.000 millones del Bopreal 2026: cómo cerraron las reservas del Banco Central

El bono había sido usado por el Gobierno de Javier Milei para cancelar deuda acumulada con importadores y ya se habían hecho pagos anteriores.

El Banco Central de la República Argentina. Foto: Reuters.

A través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno nacional canceló con reservas casi US$1.000 millones correspondientes al Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026).

El pago tiene que ver con uno de los vencimientos, acumulado hasta finales de 2023, del bono que la entidad dirigida por Santiago Bausili le había otorgado a los importadores para cancelar deudas fuera del país.

La cancelación se efectuó con reservas. Finalmente, al terminar la jornada, las mismas quedaron en un conteo total de US$ 41.776 millones, luego de alcanzar la semana pasada los US$41.901 millones.

Si bien se esperaba un mayor impacto en la acumulación de reservas, finalmente no cambió tanto la ecuación para el Banco Central, en medio de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atesorar dólares.

Se abonó un vencimiento del Bopreal

La emisión del Bopreal fue diseñada para ofrecer a empresas y particulares con deudas comerciales en el exterior una vía ordenada para regularizar sus obligaciones, en un contexto de escasez de divisas y fuertes restricciones cambiarias.

Al canalizar esos pagos a través de un instrumento financiero del Estado, el Banco Central logró administrar mejor la demanda de dólares, facilitar la cancelación de compromisos externos y reducir la presión sobre las reservas internacionales.

Según un informe de la consultora 1816, tras activarse un tramo del swap con Estados Unidos para cubrir el último vencimiento de 2025 con el FMI —y permitir que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, recuperara los dólares que había vendido recientemente—, las reservas netas del Banco Central cayeron en USD 3.500 millones.

El análisis advierte que las reservas netas del BCRA están prácticamente en cero y se vuelven negativas si se contabilizan como pasivos los compromisos en moneda extranjera asociados a los Bopreal con vencimiento a un año.