Aguinaldo de diciembre 2025: cuántos meses tengo que trabajar para cobrarlo completo

El Sueldo Anual Complementario es uno de los ingresos más esperados del año por los empleados. Cómo se cobra, cuándo y de qué manera calcularlo.

A partir de cuántos meses trabajados se paga el aguinaldo completo. Foto: REUTERS

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo es uno de los ingresos más esperados del año por los trabajadores argentinos. De todas maneras, no todos lo cobran.

En ese contexto, entre los empleados que recién ingresan a una empresa o que tienen pocos meses de antigüedad se preguntan crece la duda sobre a partir de cuántos meses trabajados corresponde cobrar el aguinaldo.

Aguinaldo 2025. Foto: NA

El pago corresponde a trabajadores registrados bajo relación de dependencia. Están excluidos autónomos, monotributistas y quienes desempeñan tareas independientes.

Cuántos meses tengo que trabajar para cobrar el aguinaldo completo

Para recibir el SAC en su totalidad es necesario haber trabajado los seis meses completos del semestre, debido a que el año se divide en dos períodos: enero a junio (primera cuota) y julio a diciembre (segunda cuota).

¿Cobro el aguinaldo si trabajé menos de 6 meses?

Cabe señalar que si el empleado ingresó a la empresa después del inicio del período o finalizó su relación laboral antes del cierre, el pago se realiza de manera proporcional.

En ese sentido, si bien no es obligatorio haber trabajado los seis meses para cobrar aguinaldo, el monto será menor.

Cómo se calcula el aguinaldo completo

El monto del aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto mensual cobrado en el semestre. La fórmula es simple:

Identificar tu mejor sueldo bruto del semestre Dividirlo por dos El resultado determina tu aguinaldo

Un ejemplo claro: si tu mejor sueldo entre julio y diciembre fue de $500.000, tu aguinaldo de diciembre será de $250.000.

Cómo calcular el aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional

En caso de haber entrado a una empresa en septiembre, se cobra la proporción equivalente a los meses trabajados. La fórmula es la siguiente:

Tomar el mejor salario del empleado Dividirlo por 12 meses Multiplicarlo por los meses trabajados

Por ejemplo, si empezaste a trabajar en octubre y tu mejor sueldo fue de $500.000 el cálculo a realizar sería: (500.000 ÷ 12) × 3 = $125.000.

Fecha límite del aguinaldo de diciembre en 2025

La segunda cuota del aguinaldo tiene como fecha límite de pago el 18 de diciembre de 2025. Sin embargo, la normativa contempla una extensión excepcional de cuatro días hábiles posteriores, lo que extiende el plazo máximo hasta el 24 de diciembre.