Luis Caputo confirmó que negocia un crédito con bancos privados por 7 mil millones de dólares: los motivos

El ministro de Economía detalló a qué corresponde la negociación en un evento que reunió a empresarios y economistas.

Luis Caputo - salida del Banco Central

Luis Caputo confirmó que negocia un crédito con bancos privados con un máximo de 7000 millones de dólares. El ministro de Economía de la Nación reveló que será para hacer frente al pago de intereses de enero 2026.

“Los bancos nos ofrecieron entre 6000 y 7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. Además, destacó: “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

Caputo abrió el encuentro “Líderes”, organizado por El Cronista, en la jornada de este miércoles 3 de diciembre. El ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso.

Luis Caputo. Foto: NA

