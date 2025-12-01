Luis Caputo se suma a las negociaciones por el Presupuesto 2026 en una semana clave para el oficialismo

El Gobierno tiene que presentar el proyecto de ley la semana próxima ante el Congreso. Se espera que el ministro de Economía entable conversaciones con distintos gobernadores.

Presupuesto 2026: Caputo mantendrá reuniones con los Gobernadores Foto: NA

Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación, se enfocará en tener reuniones con los gobernadores esta semana de cara a la presentación del Presupuesto 2026 ante el Congreso. Diego Santilli comparte su misión desde su puesto de Ministro del Interior viajando a las distintas provincias para reunirse con los distintos mandatarios.

Semanas atrás, Caputo, Santilli y Adorni, quienes llevan estas negociaciones a la cabeza, habían asegurado que estarían dispuestos a ceder ante los pedidos de los Gobernadores con tal de conseguir los votos necesarios para el Proyecto de Ley.

Diego Santilli. Foto: NA

Sin embargo, el borrador aún no ha circulado. Lo redactan el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman, y sus equipos del cuarto piso del Palacio de Hacienda.

Ha trascendido el dato de que se estima una proyección del dólar en $1423 a finales de diciembre, un IPC acumulado de 10,1% y un crecimiento del PBI del 5%.

Los acuerdos con los Gobernadores

En afán de ceder para conseguir votos positivos, la semana pasada Caputo se reunió con el Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y con el Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para firmar un acuerdo de baja de retenciones gradual al petróleo para fomentar las exportaciones.

“El esquema de retenciones depende del valor del barril. Hasta USD 65 dólares nada; de USD 65 a USD 80 un porcentaje escalonado, y de USD 80 en adelante se aplica el 8% de retenciones”, comentó el gobernador de Santa Cruz a la salida del Palacio de Hacienda luego de reunirse con el titular de la cartera económica.

Claudio Vidal, Gobernador de Santa Cruz. Foto: NA

Hace unas semanas, Leandro Zdero, Gobernador de Chaco, fue el objetivo del Gobierno. Se mostró “satisfecho” con la idea de la modernización laboral y sumó su apoyo al Presupuesto 2026.

Los puntos firmes del Gobierno

Hay pedidos de los Gobernadores que son un tire y afloje más duro por parte del Gobierno Nacional. No cedería a que se copartícipe el impuesto a los combustibles líquidos ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por “atentar contra el déficit fiscal”, según datos de Infobae.

Hasta el momento, tampoco consiguieron una respuesta positiva por parte de los Gobernadores para el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, incluido en el Presupuesto del 2026, ya que eliminaría la ampliación del régimen de zonas frías. El Gobierno considera que atenta contra la recaudación necesaria.

Subsidios de luz y gas. Foto: NA

CABA: la pelea por la coparticipación

La coparticipación de CABA es una temática aparte que preocupa al Gobierno. El jueves habría una segunda reunión entre funcionarios del Ministerio de Economía y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por las partidas presupuestarias. Mientras que Santili recibiría a Jorge Macri en la Casa Rosada.

Jorge Macri, firme en la negociación por la coparticipación.

Desde agosto, Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

Los pedidos de los Gobernadores

Los reclamos centrales de los gobernadores a Nación son la reactivación de la obra pública y modificaciones en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y un grupo de gobernadores pone especial atención en la actualización del esquema de coparticipación del Impuesto a los Combustibles.

El Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclama que el Gobierno nacional "concentra ingresos y no hay “derrame” hacia las provincias". Mientras que el salteño Gustavo Sáenz se refiere a la necesidad de la reactivación de las obras públicas paralizadas por la falta de inversión.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: NA.

“El reclamo fundamental es tener presencia, diálogo en la elaboración del Presupuesto que está a pleno. El Gobierno nacional se maneja con un presupuesto prorrogado, y para contar con uno propio en 2026 se pide que las provincias formen parte de la mesa de diálogo”, expresó el vice gobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard.

Una porción del PRO no votaría a favor del Presupuesto 2026 si los fondos para CABA no figuran en la hoja de ruta presupuestaria. Mientras que otra parte del partido puede “dejarlo pasar” y esperar una resolución diferente para el problema.