Así define todo Milei para las sesiones extraordinarias en el Congreso: qué proyectos buscará ingresar antes de fin de año

El Gobierno ultima detalles previo al periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso tras asegurarse ser la primera minoría. Los detalles.

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias 2024. Foto: Presidencia

El Gobierno nacional ultimó los detalles para el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso en un contexto marcado por la aseguración de la primera minoría en la Cámara de Diputados. La convocatoria oficial será en los próximos días, con un período que podría abarcar desde comienzos de diciembre hasta fin de mes y un segundo llamado en enero 2026.

Entre los proyectos que el Ejecutivo planea llevar al recinto figuran el Presupuesto 2026, así como reformas en materia laboral, tributaria y penal. La estrategia de Javier Milei busca aprovechar el nuevo equilibrio parlamentario con su bloque y aliados como primera minoría para avanzar con una agenda ambiciosa de modificaciones estructurales.

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Qué significa convocar a sesiones extraordinarias y por qué se recurre a ese mecanismo

Las sesiones extraordinarias son un instrumento del Poder Ejecutivo para hacer funcionar al Congreso fuera del calendario regular, que va del 1° de marzo al 30 de noviembre.

Este tipo de convocatoria permite al presidente fijar el temario específico que se debatirá, es decir, definir de antemano qué proyectos estarán en agenda, lo que acorta tiempos y reduce el margen de negociación que suele existir en sesiones ordinarias.

Javier Milei presentando el Presupuesto 2025 en el Congreso. Foto: Reuters

Para este llamado, se espera que la declaración oficial incluya cuáles serán exactamente las propuestas a tratar, una práctica habitual cuando se busca un dictado acelerado, como sucede con leyes de presupuesto o reformas de peso. Según lo informado por fuentes oficiales, el período de extraordinarias se extendería entre el 10 y el 31 de diciembre, aunque no se descarta que pueda ampliarse hacia enero si hace falta.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo ya consiguió dictamen mayoritario del Presupuesto 2026 en Comisión, lo que le permite pensar en su tratamiento con la nueva conformación tras los cambios legislativos. Al mismo tiempo, se espera que las reformas laboral, tributaria y penal ingresen al debate parlamentario en ese lapso, bajo la estrategia de avanzar antes de que comience 2026.