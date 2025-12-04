Al borde de la quiebra: los juicios laborales jaquean a la industria argentina

Cada vez más empresarios remarcan la urgente necesidad de una reforma que le ponga límite a la indemnización o de algún mecanismo alternativo como el Fondo de Cese.

Piegari restaurante Foto: Instagram

La maquinaria de la justicia laboral complica cada vez más a la economía del país. Las PyMes quedan a merced de los tribunales y al borde de la quiebra por las desmesuradas cifras que magistrados exigen pagar ante despidos. En la mayoría de los casos son montos millonarios sin ningún tipo de justificación.

El caso Piegari

La nueva víctima de estas perversas maniobras es el reconocido restaurante Piegari de la Ciudad de Buenos Aires, que recibió un estruendoso fallo en contra que lo obliga a pagar más de $250 millones a un ex-empleado que fue despedido en el año 2020 durante la cuarentena por el COVID, en tiempos en que varias compañías y comercios terminaron asfixiados.

El caso Piegari muestra la desmesura de la cifra total a pagar al trabajador, ya que este recibía al momento de su despido un salario de $100.000 y la liquidación total dispuesta por el tribunal rondaría los $9.400.000. Sin embargo, la actualización monetaria causó que ese número trepara a más de $250 millones, como consecuencia de la inflación de los últimos 5 años y el interés anual compensatorio.

En cualquier parte del mundo, el cálculo de la indemnización se basa en el pago de un sueldo por año trabajado. ¿Por qué entonces una empresa en Argentina se ve obligada a desembolsar 235 veces ese mismo monto por un despido?

Son cada vez más los empresarios que remarcan la urgente necesidad de una reforma que le ponga límite a la indemnización o de algún mecanismo alternativo como el Fondo de Cese. Muchos otros directamente se preguntan por qué en el mundo se aplica el sistema tradicional y en Argentina no ocurre lo mismo.

El debate sobre el sistema laboral, las indemnizaciones y los incentivos para que el mercado logre incorporar nuevos trabajadores está cada vez más presente. La pregunta que surge frente a la industria del juicio es: ¿qué empresario nacional o extranjero va a invertir en el país quedando a la merced de esta justicia laboral?

El caso Galeno ART

Otro caso resonante es el de la empresa Galeno ART, que directamente quedó al borde de la quiebra por litigios en el fuero de la justicia del Trabajo.

Galeno ART. Foto: Galeno

Este marco, que directamente atenta contra la generación de nuevos puestos de empleo tan necesarios para cualquier economía, impulsa un crecimiento sin freno de los juicios por despidos.

¿Hasta cuándo una empresa quedará a merced de lo que decida un juez, según su modo de ver las cosas y sin un marco regulatorio acorde? La industria en Argentina atraviesa un momento crítico, que combina la falta de producción y de reglas claras y justas. Ante esta situación, la generación de trabajo genuino y la incorporación al sistema de millones de personas que hoy trabajan en la informalidad, no son más que una utopía.

¿Puede una nación lograr inversiones, ya sean locales o extranjeras, ante esta falta total de previsibilidad?

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación presentó un informe demoledor para las perspectivas productivas del país.

Para este año 2025, que está a punto de cerrar sus balances, se proyecta que las demandas laborales superen las 132.000, continuando la tendencia ascendente y alarmante que deja pone en jaque a la actividad.

Para muchas PyMes, la situación es aún peor que para la grandes compañías. Más del 50% enfrenta litigios laborales, con costos que en muchos casos resultan inviables: en estos casos, la única salida posible es bajar las persianas y ponerle punto final a lo que se soñó como un negocio y terminó siendo una pesadilla.

En Argentina hay aproximadamente 400.000 PyMes, con un promedio de 10 empleados cada una. Si tan solo el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar por juicios laborales, 800.000 quedarían automáticamente en la calle.

Las causas del crecimiento de la litigiosidad se atribuye, entre otros factores, a la aplicación de multas e intereses elevados, así como a la actualización judicial de los montos indemnizatorios, tal como lo refleja el caso Piegari, que deja en evidencia la multiplicación del monto original reclamado.

El Senado de la Nación presentó un alarmante informe que bien puede interpretarse como un certificado de defunción para miles de PyMes, grandes empresas, industrias y comercios de toda Argentina, además de un freno para las nuevas inversiones que tanto se esperan y se necesitan pero que, en este contexto, nunca llegarán...