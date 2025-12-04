ANSES confirmó modificaciones en el cronograma de pagos de las PNC para diciembre: este mes serán los primeros en cobrar

Cuándo cobrarán los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas. El calendario actualizado.

Administración Nacional de Seguridad Social. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que, con los ajustes previstos para diciembre, las Pensiones No Contributivas (PNC) modificarán el orden habitual de pago: este mes no solo serán los primeros en cobrar, sino que también percibirán una combinación de aumento por movilidad, un bono extraordinario y el medio aguinaldo.

El incremento, de un 2,34% conforme al último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se aplicará a jubilaciones, pensiones y asignaciones desde diciembre 2025.

Administración Nacional de Seguridad Social. Foto: NA.

A este ajuste se suma un bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes cobran haberes mínimos, más el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), lo que determina que la acreditación de diciembre requiera una reorganización del calendario tradicional. Las PNC por invalidez y vejez, al estar equiparadas a la mínima, acceden al pago total del refuerzo extraordinario.

Esta reorganización implica que beneficiarios de pensiones y asignaciones deben estar atentos al nuevo cronograma de cobro: los días se asignan según la terminación del documento nacional de identidad (DNI), y difieren de los meses previos.

En definitiva, diciembre 2025 traerá para los beneficiarios de PNC un cambio en la estructura de pagos: con el aumento por movilidad, un bono extraordinario y el medio aguinaldo, sus haberes llegarán en fechas reorganizadas, ubicándose al inicio del calendario previsional.

Calendario de pagos ANSES en diciembre 2025

Entre jubilados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas, el calendario completo de ANSES.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

Además, con estas fechas, ANSES se asegura que todos los beneficiarios cobren antes de las fiestas de Navidad y Fin de Año.