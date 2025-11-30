Jubilados ANSES: el Gobierno reemplazó el método de cálculo y habrá un cambio en los haberes

Un nuevo índice combinado actualizará los salarios utilizados para calcular las jubilaciones iniciales a partir de diciembre de 2025. Todo lo que hay que saber.

El reemplazo del método de cálculo en las futuras jubilaciones. Foto: Freepik

Pensado para ser aplicado ya en este próximo mes de diciembre 2025, el Gobierno nacional oficializó un cambio de gran impacto para el sistema previsional argentino que implica que las jubilaciones iniciales se calcularán con un nuevo índice combinado que actualiza los salarios tenidos en cuenta para determinar el haber de origen.

A través de la Disposición 29/2025 publicada en el Boletín Oficial, quedó formalizada la medida, que reemplaza el criterio utilizado hasta noviembre y busca que los futuros jubilados reciban ingresos más acordes con la evolución real de sus sueldos y con la inflación acumulada de los últimos años.

Se busca que los futuros jubilados reciban ingresos más acordes con la evolución real de sus sueldos. Foto: ANSES

La encargada de implementar y supervisar esta nueva herramienta es la Subsecretaría de Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano. Por ende, su aplicación ya se hace efectiva para aquellos trabajadores que finalizan su actividad laboral este 30 de noviembre de 2025 ó aquellos que inicien su trámite jubilatorio desde el 1° de diciembre en adelante.

El cambio estructural que se aplica en el sistema previsional

El esquema anterior actualizaba salarios históricos con métodos que, según el Gobierno, resultaban insuficientes para reflejar el verdadero poder adquisitivo de esos ingresos al momento de ser percibidos.

Esto ocasionaba un problema permanente, que se vinculaba con que los trabajadores llegaban al final de su vida activa con sueldos que, al ser ajustados de forma parcial o con índices rezagados, derivaban en jubilaciones iniciales significativamente menores a lo esperado.

Con la aplicación del nuevo índice se busca corregir este desfasaje y se introduce una actualización trimestral de las remuneraciones.

Esto se traduce en que el primer haber jubilatorio tendrá una relación más directa con la trayectoria salarial real del trabajador.

Para construir este índice se toman en cuenta los siguientes valores

RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que mide la evolución de los salarios formales.

Índice de movilidad previsional, establecido por la Ley 27.260, que determina los aumentos periódicos para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Ambos indicadores quedan integrados en una fórmula única que será elaborada trimestralmente por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social. El proceso seguirá los lineamientos del Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021, que regulan la elaboración técnica de los índices previsionales.

Según el Ministerio de Capital Humano, este nuevo mecanismo busca mejorar la equidad, la precisión y la transparencia en el cálculo previsional.

La nueva fórmula busca que las jubilaciones se calculen de mejor manera.

Cabe destacar que la actualización completa de las remuneraciones permitirá que las jubilaciones iniciales partan de un valor más justo, especialmente para quienes tuvieron períodos de desfasaje salarial o menor movilidad en los últimos años.

Un dato a tener muy en cuenta es que este cambio no incide ni modifica la fórmula de movilidad vigente para los jubilados actuales, ya que solo afecta al primer haber, en efecto, al monto que un trabajador cobra al momento de jubilarse.