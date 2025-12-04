ANSES: cuáles son los montos de las asignaciones familiares en diciembre de 2025

El incremento es del 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre. Este tipo de ajuste mensual toma los porcentajes de aumento en los precios con dos decimales, que arroja el valor exacto actualizado. Los detalles dentro de la nota.

Los montos de las asignaciones familiares en diciembre de 2025.

Las asignaciones familiares de diciembre, entregadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tendrán un aumento del 2,34% que actualiza los montos de las distintas ayudas sociales.

El incremento de las asignaciones familiares es del 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre (2,3%). Este tipo de ajuste mensual toma los porcentajes de aumento en los precios con dos decimales.

El incremento de las asignaciones familiares es del 2,34%. Foto: NA.

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo.

Por otro lado, es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

Los montos de las asignaciones familiares para diciembre

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $61.251,51

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $41.315,68

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.989,38

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.891,77

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $926.676: $199.433,03

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $141.085,92

IGF desde $1.359.061,01: $89.042,86

Cónyuge

IGF hasta $4.907.218: $14.858,74

Maternidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Adopción hasta $4.907.218: $426.876,51

Matrimonio hasta $4.907.218: $106.903,34

Nacimiento hasta $4.907.218: $71.395,45

Prenatal

Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $61.251,51

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $41.315,68

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.989,38

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.891,77

ANSES: ¿Cómo saber dónde y cuándo cobro la prestación?

"Mi ANSES", la nueva aplicación de la ANSES. Foto: NA

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se hace cada mes. A continuación, los pasos: