El FMI insistió con que Argentina tenga un plan más “ambiciosos para acumular reservas” para un mejor “acceso a los mercados”

Lo aseguró Julie Kozack, portavoz del FMI. Además, afirmó que el gobierno debe aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para diagramar un marco cambiario y monetario coherente.

Javier Milei con Kristalina Georgieva en la cumbre del G7. Foto: NA

El FMI volvió a referirse a la situación de la Argentina, a través de su vocera, Julie Kozack, y apuntó a la situación de las Reservas del plan económico del gobierno de Javier Milei.

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, dijo la portavoz del Fondo Monetario.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

Asimismo, anunció que una misión técnica llegará al país en los próximos días para la evaluación preliminar de la auditoria que se realizará pasado diciembre.

Kozack dijo que el FMI entiende que las autoridades de Argentina deben “aprovechar la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario”, coherente.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

“En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que se acumulen reservas en el período contemplado”, insistió la portavoz.

Kozack insistió en que el FMI es partidario de la acumulación de reservas para sostener el esquema macroeconómico y para que sirvan como reaseguro por shocks externos.

Conteo de Reservas con el SWAP

La vocera también precisó que el conteo de la cantidad de reservas se realizará de acuerdo a la metodología del FMI, lo cual excluiría el reciente swap suscripto con Estados Unidos.

Banco Central. Foto: NA

“En el FMI tenemos un marco para evaluar que trato darle a instrumentos de esta índole y ese marco se aplica a la línea de swap de Argentina. Es algo que vamos a mostrar en informe del personal técnico. Los detalles de esa línea de canje estarán en forma coherente con nuestro marco técnico”, detalló Kozack.