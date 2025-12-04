Precios navideños 2025: cuánto cuestan armar toda la decoración para las fiestas de fin de año

Un informe de Focus Market para Naranja X hace un relevamiento de los montos que deberán gastar las familias, además de la comparación con los precios del 2024.

La decoración de la mesa navideña. Foto: NA.

Las fiestas de fin de año implican ciertos gastos para los bolsillos de los argentinos. De cara a la Navidad 2025, la decoración tiene un lugar clave en los hogares, aunque representan una importante inversión por los adornos y otros elementos vinculados a la fecha.

Un informe de Focus Market para Naranja X releva distintos productos y sus correspondientes precios, así como su comparación con el año pasado.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

Datos y precios de las compras navideñas en 2025

La inflación en octubre indicó que había una variación interanual del 31,3%. Sin embargo, los precios navideños subieron, pero en un porcentaje menor. La decoración escaló un 12%, mientras que los comestibles tuvieron una variación del 27%.

En el área de la decoración del hogar, productos como los pesebres subieron un 28%, las luces cerca el 27% y guirnaldas alrededor del 18%. En cambio, se dieron algunas bajas destacables, como las coronas, que se consiguen un 17% más baratas, así como los sets de adornos, en un 29%.

Comida navideña - Menú

Con respecto a los alimentos, la canasta navideña, que consiste en 12 productos, subió en un promedio del 27%. Cabe mencionar que dos de los tres comestibles que más aumentaron son importados, como son la torta española de frutos secos con un 47%, el pan dulce con frutas con 44% y el turrón blando de almendra en 38%.

Precios de la decoración navideña 2025

Informe de Focus Market acerca de los precios de la canasta navideña. Foto: Focus Market

La decoración navideña para 2025 ronda un total de $423.955, un 12% más en comparación a la del 2024. Lo más caro es un pesebre de nueve piezas, que toca los $179.000, con un aumento interanual del 28%. El clásico árbol está por encima de los $142.000, mientras que lo más económico de la lista de 8 ítems es la corona, a $10.499.

1 pesebre 9 piezas de 13cm c/u: $179.000

2 juegos de luces cálidas LED x 50 c/u: $17.718

4 guirnaldas verdes - 6cm x 2mts: $19.996

Centro de mesa - 25x12x7cm: $23.484

Bota navideña - 40cm: $13.199

Árbol Navideño-Base metal 1.80cm: $142.829

Corona navideña -24x30cm: $10.499

24 adornos navideños -5cm c/u: $17.230

Total: $423.955

Precios de la canasta navideña 2025

Informe de Focus Market acerca de los precios de la canasta navideña. Foto: Focus Market

En lo que refiere a comestibles, el total de la lista de 12 productos es de $95.401, un 27% más caro que en 2024. Lo más costoso es la torta española de frutos secos, en $24.920, mientras que lo más económico son las garrapiñadas de maní, a $1.350.

Torta española de Frutos Secos 200g: $24.920

Pan dulce con frutas 400g: $5.750

Turrón español blando de almendra 200g: $13.500

Turrón de almendras 90g: $4.940

Espumante fresa 750cc: $10.500

Budín con frutas 215g: $3.758

Turrón Blando c/maní 130g: $3.005

Espumante Ananá 710cc: $5.100

Sidra 720cc: $2.299

Pan dulce c/chips de chocolate 400g: $10.299

Garrapiñadas de maní 80g: $ 1.350

Champagne x 750 cc: $9.980

Total: $95.401

Uno de los datos que mencionó Naranja X es que el 74% de los encuestados a nivel nacional prioriza las promociones y descuentos para hacer las compras navideñas. Otro 9% se vuelca por la financiación en cuotas y un 7% aprovechan descuentos con pagos en débito o QR.