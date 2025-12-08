Todo sobre el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025: quiénes lo cobran, cómo se calcula y cuándo se paga

El organismo previsional detalló los grupos alcanzados, la metodología de cálculo y las fechas estimadas de acreditación. En esta nota, te contamos los detalles.

Aguinaldo de ANSES: quiénes lo cobran. Foto: anses

Con la llegada de fin de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los lineamientos finales para el pago del aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025.

El beneficio, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), representa un refuerzo clave para jubilados y pensionados. El organismo previsional detalló los grupos alcanzados, la metodología de cálculo y las fechas estimadas de acreditación.

Aguinaldo de ANSES: quiénes lo cobran. Foto: Adobe Stock

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de ANSES?

De acuerdo con la información oficial, el aguinaldo será percibido exclusivamente por quienes forman parte del sistema previsional nacional administrado por ANSES.

Esto incluye a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Todos ellos verán acreditado el monto extra junto con su haber mensual, manteniendo el esquema habitual de liquidación utilizado por el organismo en cada cierre de año.

Aguinaldo de ANSES: quiénes lo cobran. Foto: Unsplash.

Por el contrario, las prestaciones de carácter social no están contempladas dentro del pago del aguinaldo.

Quedan excluidos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE), el Seguro por Desempleo y las Becas Progresar, entre otros programas y asistencias que no forman parte del régimen previsional. Desde ANSES reiteraron que estos beneficios no incluyen SAC, ya que se rigen por normativas específicas sin componentes salariales.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

En cuanto al cálculo del aguinaldo, la fórmula se mantiene sin modificaciones: el monto corresponde al 50% del ingreso mensual más alto percibido en el último semestre.

Sueldo Anual Complementario. Foto: NA.

Para diciembre de 2025, el valor de referencia será el haber del último mes del año, que resultó el más elevado debido a la actualización por movilidad previsional. La liquidación se realizará de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales ni gestiones presenciales por parte de los beneficiarios.

¿Cuándo se acreditará el aguinaldo de ANSES?

El organismo previsional también definió cómo se efectuará el pago del SAC. Tal como ocurre con las prestaciones mensuales, el aguinaldo se acreditará en la cuenta bancaria donde cada beneficiario recibe su depósito habitual.

El esquema operativo seguirá el cronograma tradicional por terminación de DNI, que ANSES publicará en sus canales oficiales.

Aguinaldo de ANSES: quiénes lo cobran. Foto: Canal 26

El organismo anticipó que los pagos comenzarán en los primeros días del mes, acompañando la liquidación correspondiente al haber de diciembre.

De esta manera, el pago del SAC supone un alivio importante para miles de jubilados y pensionados de todo el país. Para muchos hogares, el aguinaldo continúa siendo un complemento esencial para afrontar gastos de fin de año, financiar tratamientos médicos o sostener consumos básicos.