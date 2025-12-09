¿Adiós a las horas extras?: qué es el nuevo “banco de horas” y cuándo comenzará el debate de la reforma laboral

Se trata de uno de los principales puntos de una de las reformas que el Gobierno enviará al Congreso. Conocé todos los detalles en la nota.

Tras el llamado oficial a sesiones extraordinarias, el Gobierno prepara una serie de proyectos, entre los que se destaca la reforma laboral.

El documento incluye reformas sobre vacaciones, jornadas laborales, indemnizaciones, despidos, regulación de plataformas digitales y aspectos del salario.

El banco de horas

Aparece la figura del llamado “banco de horas”, una nueva modalidad que podría terminar con las horas extras. Estas podrían ser compensadas con descanso en otro momento, en lugar de pagarse con recargos.

Las convenciones colectivas podrán pactar sistemas flexibles de jornada, siempre respetando límites mínimos de descanso: 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso. Este esquema buscaría adaptarse a distintos ritmos de producción, sectores y realidades laborales.

Esta propuesta termina con la modalidad actual, en la que la empresa paga al 50% o al 100% las horas adicionales.

Cuándo se espera el debate en el Congreso

El Senado se prepara para abrir esta semana en comisión el debate sobre el proyecto de reforma laboral, que el Gobierno enviará en las próximas horas a ese cuerpo legislativo.

El bloque de la Libertad Avanza estuvo ultimando los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, con la cual el Poder Ejecutivo buscará fomentar la creación de empleo.

Para conseguir su objetivo de avanzar con el proyecto laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

El objetivo de la LLA es abrir la discusión el jueves próximo en la comisión, que podría ser presidida en forma temporal por Patricia Bullrich.

Si bien la meta de Bullrich es tratar la reforma antes del 30 de diciembre, lo más probable es que se sancione a fin de enero o febrero.