Aguinaldo de diciembre 2025 para trabajadores estatales: fechas de pago con bono incluido, provincia por provincia

El sector público argentino tendrá distintas resoluciones salariales dependiendo de la provincia y sus respectivos cronogramas. Además, más allá del SAC, varios gobiernos avanzaron con sumas extraordinarias para compensar la inflación y reforzar ingreso.

Cuándo se cobra el aguinaldo, provincia por provincia

Se acerca el pago del aguinaldo de diciembre de 2025 y los bonos extraordinarios para los empleados estatales ponen en la lupa la situación actual de cada provincia. Con distintas negociaciones y diferencias presupuestarias, el mapa de pagos de este año es dispar.

Cabe recordar que el el Sueldo Anual Complementario (SAC), se calcula como el 50% del mejor salario bruto del segundo semestre, según la Ley 27.073 y debe pagarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, con los cuatro días hábiles de gracia permitidos, muchas administraciones pueden extender el cronograma hasta el 24.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo? Foto: Adobe Stock

En este contexto, los trabajadores estatales esperan definiciones clave sobre el aguinaldo y posibles sumas adicionales. ¿Cómo será el calendario completo por cada provincia?

Fechas confirmadas: cuándo se paga el aguinaldo en cada provincia en diciembre 2025

Hasta la primera semana de diciembre, varias provincias ya fijaron su calendario oficial para el SAC:

Catamarca: 20 de diciembre.

Chaco (municipales de Resistencia): 15 de diciembre.

Entre Ríos: 20 de diciembre.

Jujuy: entre el 15 y el 19.

Mendoza: entre el 15 y el 22, según jurisdicción y nivel.

Río Negro: entre el 19 y el 20.

Salta: 16 de diciembre.

San Juan: del 18 al 20.

San Luis: 19 de diciembre.

Tucumán: del 18 al 20.

Aguinaldo, dinero, billete, plata, sueldo. Foto NA

En estas provincias, la acreditación del aguinaldo se dará dentro del plazo legal y antes de Navidad, lo que permitirá a los trabajadores disponer de ese ingreso para gastos de fin de año. Además, más allá del SAC, varios gobiernos avanzaron con sumas extraordinarias para compensar la inflación y reforzar ingresos:

Corrientes : se espera el anuncio del tradicional bono de fin de año. Las versiones hablan de $100.000 para activos y pasivos, con posible pago posterior al Plus Unificado del 10 de diciembre.

Neuquén : ATE aceptó un acuerdo que incluye un bono extraordinario de $350.000, a pagarse en diciembre. Además, se cerró una actualización trimestral por IPC para 2026.

Tucumán : el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó un bono de $100.000, que se acreditará entre el 22 y el 23 de diciembre. El aguinaldo se paga antes: del 17 al 19.

Salta : la administración provincial propuso un 5% de incremento salarial y un bono de $150.000, aunque su pago recién está previsto para el 16 de enero de 2026, apuntando a aliviar la “cuesta de enero”.

Formosa : ATE solicitó un bono de $1.200.000. El gobierno aún no confirmó si otorgará una suma extraordinaria ni cuál sería su monto.

Chaco : el gobernador Leandro Zdelo descartó la posibilidad de un bono de fin de años y resaltó que la prioridad es cumplir con el aguinaldo de los estatales.

Buenos Aires: aumento salarial, pero sin bono

La provincia de Buenos Aires descartó bonos de fin de año. Tras cerrar paritarias, se aplicó un aumento del 8% (4% en octubre y 4% en noviembre), que impacta en el cálculo del aguinaldo pero no suma ingresos extraordinarios.

Aguinaldo de diciembre 2025. Foto: NA

La fecha exacta de pago del SAC aún no fue oficializada, aunque distintas áreas financieras estiman que los depósitos comenzarían el jueves 18 de diciembre.

Por otro lado, las provincias como Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego siguen en una situación de indefinición, con anuncios previstos para los próximos días.