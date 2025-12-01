¿Cambia Cuenta DNI?: el proyecto que podría agregar nuevas funciones a la billetera virtual

Bajo el concepto “Cuenta DNI con Vos”, un equipo de desarrolladores presentó cambios para la aplicación del Banco Provincia y ganó 10 millones de pesos en el Concurso de Innovación Financiera.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Un equipo de desarrolladores de la ciudad de Lobería presentó tres nuevas funcionalidades para Cuenta DNI y obtuvo el primer premio y 10 millones de pesos en el Concurso de Innovación Financiera.

Bajo el concepto Cuenta DNI con Vos, Juan Martín Cappelli, Luis María Gastiarena, Rocío Valeriano, Juan Diego Vidal y Lautaro Lamenza, quienes trabajan juntos en dixer.net, presentaron un proyecto con nuevas funciones para la billetera virtual del Banco Provincia.

Cuenta DNI con Vos. Foto: Banco Provincia

El proyecto resuelve problemas concretos: gastos compartidos, ahorro grupal y economía familiar, tres herramientas simples, pero muy útiles, que apuntan a resolver problemas de la vida cotidiana vinculados con el manejo del dinero.

Qué es y qué funciones aportaría Cuenta DNI con Vos

Cuenta DNI con Vos es un concepto desarrollado a partir de tres nuevas funcionalidades de la billetera digital que presenta beneficios para los más de 10 millones de personas usuarias de la app:

Gastos compartidos

Se trata de una herramienta para dividir de manera rápida y sencilla los gastos de una actividad en común, ya sea una cena, una reunión, un viaje corto o un regalo compartido.

Permite crear una actividad -con una fecha de cierre- en la que participan varias personas: cada integrante puede pagar en comercios con Cuenta DNI y cargar el gasto en el grupo. En tanto, otra opción es que solo uno de los integrantes pague el total de los consumos de la actividad.

En ambos casos, la app divide los gastos, calcula cuánto debe pagar cada persona del grupo y envía de manera automática las solicitudes de dinero necesarias para saldar las cuentas.

Cuenta DNI con Vos. Foto: Banco Provincia

Ahorro grupal

Permite que varias personas puedan juntar dinero con una meta en común como puede ser un viaje o una compra grande. La funcionalidad prevé dos modalidades: una colaborativa, pensada para grupos más pequeños; y otra cooperativa, para conjuntos más amplios.

Economía familiar

Se trata de un espacio compartido dentro de la aplicación para administrar la economía del hogar, con roles diferenciados entre adultos con ingresos y menores con gastos controlados.

Cabe aclara que si bien cada integrante mantiene la independencia de su cuenta personal, en el grupo se puede visualizar el saldo total y los individuales. Los adultos acceden a toda la información mientras que los menores solo ven la de sus propias cuentas.

Incluye detalles como mesadas programadas y una herramienta para llevar un control de gastos a partir de etiquetas personalizadas.

Cuándo podrían implementarse las nuevas funciones

Juan Martín Capelli, uno de los líderes del equipo, afirmó que el proyecto “surgió de situaciones cotidianas que vivimos en nuestro pueblo, como los gastos compartidos entre amigos. Antes era ‘saca plata de la cómoda y anda al almacén’, y hoy nos sorprendemos de que el almacén de la esquina acepte billeteras digitales”.

Asimismo, remarcó las expectativas de que próximamente el Banco decida implementar las propuestas: “Nuestro sueño es ver alguna de las funcionalidades del proyecto plasmadas en Cuenta DNI a mediados del año que viene”.

“Desde que nos enteramos de la convocatoria empezamos a reunirnos dos veces por semana, fuera del horario laboral, para pensar y debatir ideas. Queríamos que fueran realizables, no solo ideas abstractas”, explicó.