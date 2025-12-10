Economía logró colocar un bono en dólares por US$1.000 millones en la vuelta a los mercados de deuda

Fue el resultado de la licitación del BONAR 2029N, con una tasa de 9,26% anual. Luis Caputo destacó la confianza de los inversores en el país.

Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei. Foto: NA

El Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación del título BONAR 2029N, con el que consiguió US$1.000 millones a una tasa anual de 9,26%.

En total, se recibieron ofertas por US$1.420 millones de las cuales se adjudicaron US$1.000 millones en total.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando aproximadamente US$92,6 millones por año.

“Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos”, señaló el Ministerio de Economía.

El objetivo del Gobierno es cumplir con los compromisos a pagar sin disminuir las reservas del Banco Central.

Además, busca reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos para reabrir los mercados internacionales.