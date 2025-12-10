Las dos medidas que tomó el Banco Central para beneficiar al Tesoro a la hora de colocar bonos en dólares

El Banco Central, a través de las comunicaciones A8360 y A8361, tomó dos medidas para incentivar la colocación de bonos en dólares y evitar maniobras cambiarias.

En primer lugar, permitió que quienes hayan comprado dólares en el mercado oficial puedan suscribir el nuevo bono en moneda dura.

Sin embargo, no podrán venderlos contra pesos por 15 días para evitar arbitrajes o “rulos” entre las diferentes cotizaciones.

Además, autorizó a reinvertir capital e intereses de los bonos del Tesoro o del BCRA dentro de los 15 días hábiles de cobrados los cupones y amortizaciones de esos títulos, incluso si el inversor hubiera comprado dólares oficiales.

Por otro lado, limitó las operaciones cambiarias que las entidades financieras realizaban a través de la compra y venta de títulos públicos.