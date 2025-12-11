ANSES confirmó el aumento para la Asignación por Hijo con Discapacidad: cuánto cobrarán en diciembre 2025

En el último mes del año, las familias beneficiarias percibirán un aumento en su prestación gracias al ajuste mensual. La medida alcanza a desocupados, trabajadores no registrados y monotributistas sociales que cumplan con la certificación médica y los controles socioeconómicos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pagos que regirá durante el último mes del año. Tras la actualización mensual estipulada por la fórmula de movilidad (Decreto 274/2024), que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, los haberes llegan con un incremento del 2,34%.

Esta suba impacta directamente en la Asignación por Hijo con Discapacidad, cuyo monto asciende en diciembre de 2025 a $398.853. Este valor se desprende del cálculo oficial que busca mantener el poder adquisitivo de las prestaciones frente a la evolución de los precios.

Vale recordar que la normativa vigente mantiene la retención del 20% del haber mensual. Para liberar ese monto acumulado, las familias deben presentar la Libreta AUH, el documento que acredita los controles de salud y educación obligatorios del menor.

La escala de montos de diciembre 2025

El aumento no solo afecta a la asignación por discapacidad, sino que reconfigura toda la tabla de prestaciones familiares y previsionales. Los valores quedan definidos de la siguiente manera:

Asignación por Hijo con Discapacidad (AUH): $398.853.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $199.434.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $61.252.

Quiénes pueden acceder

La Asignación por Hijo con Discapacidad está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores que cuenten con el Certificado de Discapacidad (CUD) correspondiente.

Para acceder, los solicitantes deben ser argentinos (o extranjeros con dos años de residencia) y encuadrarse en alguno de los siguientes grupos socioeconómicos:

Desocupados.

Trabajadores no registrados o sin aportes.

Empleados de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Jubilaciones, aguinaldo y bonos

El calendario de pagos de diciembre es particularmente importante porque incluye el cobro del medio aguinaldo. Con el ajuste del 2,34%, la jubilación mínima quedó fijada para este mes.

Si se suman el haber mensual, el bono de $70.000 y el aguinaldo, un jubilado de la mínima percibirá un total de $581.319,39. Por su parte, quienes perciban haberes inferiores a $410.879,59 recibirán un refuerzo proporcional.

