Pedir el Certificado Único de Discapacidad en diciembre 2025: qué documentos y estudios solicitan para la renovación

El CUD funciona como una herramienta central para garantizar derechos vinculados a la salud, la educación, el transporte y diversas prestaciones sociales. Por eso, resulta fundamental conocer qué cambios se implementaron recientemente y qué afecciones pueden ser contempladas dentro de los requisitos.

Discapacidad, trámites. Foto: Freepik.

Para las personas que conviven con algún tipo de discapacidad, contar con la documentación adecuada es un elemento clave para desenvolverse en la vida diaria y acceder a beneficios esenciales.

En este marco, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) funciona como una herramienta central para garantizar derechos vinculados a la salud, la educación, el transporte y diversas prestaciones sociales. Por eso, resulta fundamental conocer qué cambios se implementaron recientemente y qué afecciones pueden ser contempladas dentro de los requisitos establecidos.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

Según detalla el sitio oficial argentina.gob.ar, “el CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita”.

Además, se aclara lo siguiente sobre los derechos establecidos en la legislación vigente:

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.

Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

La buena noticia es que los CUD con fecha de renovación prevista entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de este año recibieron una prórroga automática. Dicha medida responde al objetivo de evitar la saturación de turnos. Es decir que extienden automáticamente su vigencia hasta la misma fecha de 2026.

¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas dentro del CUD?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) especificó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole:

Intelectual.

Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico y/o digestivo/hepático, entre otros.

También el CUD reconoce lo siguiente:

Parálisis.

Debilidad muscular.

Amputaciones.

Enfermedades neuromusculares.

Ceguera o baja visión.

Sordera o dificultades auditivas.

Retraso mental.

Trastornos del espectro autista (TEA).

Síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.

Cómo solicitar el CUD

Para poder solicitar el CUD o renovarlo, hay que ingresar en el sitio argentina.gob.ar y completar el formulario con los datos de la persona para quien estará destinado el certificado.

Un consejo extra para tramitar el CUD es haber descargado en el celular la aplicación móvil Mi Argentina y completar los siguientes pasos: ir a la opción “Mis Documentos” y una vez allí elegir el recuadro que figura como “Mi Salud” para acceder al CUD.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Hay que tener en cuenta que este trámite de salud puede demorar varios días o incluso meses en ser finalizado con éxito, dado que la Junta Evaluadora que es designada en cada caso necesita revisar toda la documentación antes de tomar la decisión de otorgar o no el CUD.

En caso positivo, se deberán aportar los documentos o estudios que avalan que la persona solicitante padece alguna enfermedad o discapacidad contemplada dentro del CUD. Entre los documentos o certificados que pueden solicitarte en cualquier momento del trámite se encuentran: