ANSES advirtió que miles de familias podrían dejar de cobrar la AUH en diciembre 2025: los motivos

Junto con el anuncio de los montos actualizados, el organismo previsional explicó por qué algunos titulares dejarán de percibir la AUH a partir de este mes, un movimiento que suele repetirse cada fin de año debido a la revisión de la situación socioeconómica de los hogares.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su esquema de pagos para diciembre de 2025 y, con él, una actualización del 2,34% en las prestaciones que se aplicará por la fórmula de movilidad vigente desde julio del año pasado.

El incremento, basado en la inflación de octubre medida por el INDEC, alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones sociales más extendidas del país.

Economía argentina Foto: anses

¿Quiénes pueden cobrar la AUH?

La AUH está dirigida a madres, padres o adultos responsables con menores de 18 años a cargo, pertenecientes a grupos familiares sin empleo formal, trabajadores informales, personal de casas particulares o monotributistas sociales.

Para acceder se deben cumplir requisitos básicos de nacionalidad y residencia, además de verificar anualmente la asistencia escolar y los controles de salud de los niños mediante la Libreta AUH.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Motivos por los que ANSES puede suspender o dar de baja la AUH

El organismo puede interrumpir el pago de la asignación cuando se registran cambios en la situación laboral o documental del titular. Entre las causas más comunes figuran:

Obtención de empleo registrado o inscripción en categorías incompatibles del monotributo.

Superación del tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).

Recepción de otras prestaciones incompatibles.

No presentar la Libreta AUH.

Falta de acreditación de residencia mínima en el país (en personas extranjeras).

Hijos mayores de la edad permitida o declarados en otro grupo familiar.

Montos actualizados en diciembre 2025

Con el aumento aplicado, el monto total de la AUH asciende a $122.492 por menor. Sin embargo, ANSES deposita solo el 80% ($97.993,6), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta.

ANSES. Foto: NA.

La AUH por discapacidad llegará a $398.853, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del primer rango será de $61.252.

Extras disponibles en diciembre 2025

Tarjeta Alimentar

Disponible para titulares de AUH, AUE y madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva, mantiene sus valores congelados:

Un hijo: $52.250.

Dos hijos: $81.936.

Tres o más: $108.062.

Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

Complemento Leche

Dirigido a embarazadas y niños de hasta tres años, su valor será de $46.198,32 y puede cobrarse junto con la Tarjeta Alimentar.

Los refuerzos alimentarios representan un alivio para millones de hogares. Pero las bajas o suspensiones de la AUH subrayan la importancia de mantener la documentación al día y de revisar continuamente la situación laboral y familiar para evitar interrupciones en el cobro.