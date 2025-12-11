Cambia el transporte en Buenos Aires: 4 líneas de colectivos realizarán un nuevo recorrido

Las autoridades avanzaron con un proyecto que implica la modificación del trayecto de importantes líneas.

Una importante ciudad de Buenos Aires, con mucha presencia del turismo, tendrá modificaciones en el recorrido de algunos de sus principales colectivos. Esta novedad llega de la mano de las autoridades, que presentaron el proyecto.

Se trata de Mar del Plata, que cambiará el trayecto de importantes colectivos del transporte público.

Mar del Plata, la ciudad de la costa más importante Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

Mar del Plata cambia el recorrido de importantes líneas de colectivos

Las modificaciones se darán en las paradas que están sobre la Plazoleta Almirante Brown, para luego retornar al camino previo, ubicado en la calle Belgrano.

Las líneas afectadas por estas modificaciones son las líneas 551, 552A, 552B, 553, 573A, 573B y 573BP, que van en sentido norte y noroeste. Por ende, ya no pasarán por la plazoleta mencionada e ingresarán a la costa desde la calle Belgrano.

Colectivo 552 de Mar del Plata. Foto: Wikipedia

Esta novedad aparece a raíz de una solicitud presentada por la Dirección Provincial de Arquitectura. La búsqueda es la preservación de la Rambla, que fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Cambios de recorridos en líneas de colectivos de Mar de Plata

Línea 551

Recorrido actual : Córdoba, Saavedra, Santa Fe, av. Colón, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 552A

Recorrido actual : Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 552B

Recorrido actual : Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 553

Recorrido actual : Córdoba, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573A

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573B

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573BP

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Transporte público: nuevas ciudades turísticas se suman al sistema de pagos con QR y tarjetas

El sistema de pagos es cada vez más amplío en el transporte público de Argentina. Además de la SUBE, ya están disponibles los pagos con QR y tarjetas de débito y crédito en importantes ciudades y medios como colectivos, subtes y trenes.

Cinco nuevos partidos de Buenos Aires se suman a la lista: Balcarce, Partido de La Costa, Villa Gesell, Necochea y Punta Indio. Se trata de lugares clave, ya que hay una gran cantidad de turistas que se trasladan a lo largo del año, especialmente entre diciembre y marzo.

Cómo pagar con QR en el transporte público Foto: SUBE

Desde el sitio del Gobierno nacional indicaron las líneas municipales que se sumaron al sistema de pagos múltiples.